Un diseño del fallecido López Guitar anunciará el Arde Lucus

Todas las asociaciones de recreación histórica del Arde Lucus solicitaron al Concello de Lugo que empleara la imagen en la que el arquitecto Manuel José López Guitar, muy implicado en la fiesta desde su origen, trabajó en los últimos meses de vida para presentar al concurso que suele convocar el Ayuntamiento, al que no llegó a tiempo.

Así lo explicaron este lunes la alcaldesa, Paula Alvarellos, y la viuda, Ana Cortón, en una emotiva comparecencia en el Concello. Ambas destacaron la devoción y la labor incansable de López Guitar en torno a la fiesta que recuerda el pasado de Lugo y que es de interés turístico internacional. La celebración será del 13 al 16 de junio.

"Á parte do seu traballo, todo o demais era pensar no Arde Lucus. Hoxe estaría orgullosísimo de ver este cartel aquí. Non chegou a velo, pero púxolle moito interese. Nos anacos nos que estaba ben ía debuxando e modificando cousas, os traxes, os escudos...", contó Cortón.

Alvarellos explicó que, tras recibir la propuesta de todas las asociaciones, el gobierno no dudó en homenajear de esta forma a "unha figura que tanto contribuíu ao Arde Lucus e que contaxiaba o amor por el".