É operador de cámara pero, por agora, pretende facer da música a súa profesión. Despois de gravar xa dúas cancións do disco que está a preparar, o lucense Édgar Bao daraas a coñecer ao seu público este sábado, ás nove, no escenario da Horta do Seminario. Será, pois, o teloneiro de Dvicio.

Que temas interpretará no concerto de San Froilán?

Presentarei dúas cancións do álbum que estou a preparar e que xa saíron publicadas en singles, que son ‘Azar’ e ‘Millas’. Pero, ademais, tamén cantarei tres temas inéditos, que aínda non están editados e que se titulan ‘Marte’, ‘Efímero’ e ‘El barco’.

Cando sacará o seu primeiro traballo discográfico ao completo?

Espero facelo o ano que vén.

Cantos músicos leva ao escenario con vostede?

Comigo están catro músicos, que tocan o baixo, a guitarra eléctrica, o piano e sintetizador e a batería. Tamén levo un técnico de son e catro bailarinas da escola Ritmo Lugo. Todos eles forman o meu equipo neste concerto.

Hai seis anos que participou en 'La Voz Kids', onde coñeceu a David Bisbal. Segue a ter contacto con el seis anos despois?

Por redes sociais, si, comentamos vídeos de actuacións. Tamén me convidou a un concerto seu hai cinco anos.

Pretende dedicarse á música de xeito profesional?

Si, esa é a miña intención. Fixen un ciclo na Fundación TIC e agora son operador de cámara. Tamén estou aberto a traballar neste campo pero gustaríame dedicarme profesionalmente a cantar, esa é a miña ilusión.

Como definiría a súa música?

Diría que é unha música sorprendente e novidosa, esa sería a súa definición. Está moi influenciada polo que se chama sons americanos.

Sons americanos?

Si, do estilo dos temas de Bruno Mars, por exemplo.

Polo tanto, o seu estilo é...

Pop ou, máis ben, urbano.