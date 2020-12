Tras una semana -el martes no hubo encuentro del comité clínico por ser festivo- los expertos del subcomité clínico se reunían de nuevo este viernes para analizar la evolución epidemiológica de Galicia. Había una gran expectación ante la rueda de prensa dado que desde este jueves se barajaba la posibilidad de ampliar la apertura de la hostelería en alguna zona o, de ser el caso, eliminar el cierre perimetral en alguno de los territorios en los que a día de hoy está vigente.



De este modo, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, arrancaba su comparecencia señalando que la incidencia sigue a la baja en Galicia, con 166,88 a 14 días, y anunciado, en primer lugar, que el municipio de Lugo pasa del nivel de incidencia media, lo que implica que:



►Se abre toda la hostelería al 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas



►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes



Seguirán vigentes las restricciones de movilidad.

CONCELLOS ALIVIADOS. El subcomité clínico de este viernes ha decidido rebajar las medidas de restricción, además de en Lugo, en Pontevedra y su área (Marín y Poio), en O Porriño y en Narón.



Asimismo, dada la evolución positiva de los parámetros, se ha decidido pasar nivel básico, con apertura del cierre perimetral y hostelería al 50% en interiores y 75% en terrazas -y grupos de hasta seis personas- a los ayuntamientos de Silleda, Ribadavia, A Laracha, Cabana de Bergantiños, Malpica, Vilanova y Xinzo.



"ESFUERZO ESPECIAL". Sanidade pide ahora un "esfuerzo adicional" a los vecinos de los ayuntamientos de Sarreaus y A Rúa, que pasan a nivel de restricciones medio-alto; Camariñas y Zas, que se incorporan a la almendra y las restricciones de nivel medio alto de Vimianzo; y a los de Tomiño y O Rosal, que también pasan a restricciones de nivel medio-alto y a la almendra de A Guarda.



Finalmente, el conselleiro ha explicado que se mantiene una especial vigilancia sobre los ayuntamientos de Abengondo, Neda, Ordes, Vilagarcía, O Barco, Rodeiro, Verín, Bueu, Santa Comba, A Baña, Mazaricos, Negreira, Boiro, Ribeira, A Pobra y Rianxo.

RADIOGRAFÍA DE LA SEMANA. En los últimos siete días la incidencia acumulada se ha reducido un 37 por ciento, hasta los 76,5 casos por 100.00 habitantes; mientras que el descenso en la incidencia acumulada en los últimos 14 día ha sido del 36 %, hasta los 167,8 casos.

Tanto el conselleiro como el doctor Pedro Rascao, del área de Santiago, que ha participado de modo telemático en la conferencia de prensa, han insistido en pedir "prudencia" y en cumplir con las medidas y las recomendaciones, ya que como se ha comprobado, han insistido, "dan resultados".

"Si lo echamos por la borda a las primeras de cambio no tendrá sentido todo el esfuerzo realizado", ha advertido el conselleiro.

El doctor Rascado ha reconocido que se trata de una época difícil, en la que todo el mundo quiere reunirse con sus seres queridos, si bien ha pedido "prudencia" y que se eviten esas reuniones aunque se relajen determinadas restricciones.

"Hay que diferenciar entre lo permitido, lo razonable y lo que debemos hacer", ha incidido.

El gerente Sergas, José Flores, ha puesto cifras, además, a la mejora en la presión asistencial, sobre todo en las camas UCI, que tienen una ocupación "un 71 % menor" que el pico registrado durante el mes de abril, cuando se llegó a 178 hospitalizaciones en estas unidades.

En cuanto a la previsión del inicio de la vacunación y del número de vacunas, el conselleiro ha indicado que hay conversaciones con el Ministerio de SAnidad, si bien no hay un número cierto todavía de dosis y ni siquiera se ha aprobado, aún, el uso de ninguna vacuna en Europa, lo que previsiblemente ocurrirá a finales de este mes.

En cuanto al plan para Navidad, García Comesaña ha explicado que el próximo martes el comité clínico tratará el tema y confía en acordar un documento.



En ese documento, ha explicado, las previsiones son que la Xunta siga apostando por celebra las navidades con las personas convivientes habituales y, como máximo, "si es ineludible", que se puedan juntar dos familias.

Además, sobre la polémica por la definición de allegados, el conselleiro ha insinuado que la Xunta no baraja incluirlos en las reuniones navideñas.



"Si decimos unidades familiares se deduce que el concepto allegado no lo manejamos", ha concluido.

CONSULTE EL UADRO DE NIVELES

INCIDENCIA Y RESTRICCIONES

La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.

Incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.



Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes



Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad