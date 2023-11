La Diputación de Lugo tendrá 116 millones de presupuesto en 2024, un 5% más

La Diputación de Lugo manejará en 2024 un presupuesto que en cifras redondas ascenderá a 116 millones de euros, un 5% por encima del actual y que tendrá como ejes fundamentales la mejora de los servicios públicos y el impulso de la actividad económica, "os dous actores fundamentais para fixar poboación no rural".

Lo dijo el presidente provincial, José Tomé Roca, en el Parlamento, donde acaba de presentar en comisión las cuentas de la Diputación, siguiendo el protocolo administrativo. Un proyecto presupuestario ya perfilado y que confía en aprobar en el pleno de este mes de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero.

"Un Goberno responsable e útil é aquel que aproba orzamentos en tempo e forma, pero tamén aquel que fai unha planificación realista e executa ese orzamento", proclamó Tomé, que sacó pecho por el elevado nivel de ejecución del último presupuesto de la Diputación de Lugo: un 85%. "Un nivel que nos sitúa á cabeza das administracións locais e non locais" de toda España, reivindicó, al tiempo que lo contrapuso a las cifras de la Xunta. "Os números cantan".

Tomé recordó que los presupuestos no son "un folletín propagandístico para titulares" ni "un corta e pega de partidas que se repiten ano a ano" pero no se ejecutan. "As contas esixen seriedade e rigor, como sempre lle damos na Deputación de Lugo".

Más de un tercio de esos 116 millones de euros irán destinados a servicios sociales, avanzó el monfortino, que también resaltó que uno de los ejes de su filosofía seguirá siendo en 2024 la "cooperacion cos concellos".