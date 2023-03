La Diputación destinará 5 millones más a convenios con ayuntamientos

El pleno de la Diputación aprobó este martes, con el voto a favor de los socios del bipartito -PSOE y BNG-, una modificación del presupuesto para incorporar algo más de cinco millones de euros que irán destinados a convenios con ayuntamientos para "a promoción cultural e axuda á mocidade, aos deportes, ao medio rural, á atención aos cidadáns e ás entidades localis", según explicó la diputada de Economía, Recadación e Facenda, Mayra García Bermúdez.

Para la parte del gobierno socialista, la incorporación de estos remanentes resulta fundamental "para o desenvolvemento do noso territorio, porque contribúen á mellora dos servizos que ofrecemos aos nosos veciños", según señaló Mayra García.

El portavoz del grupo provincial del PP, Javier Castiñeira, defendió, sin embargo, que esos cinco millones extra se deberían utilizar para reforzar el plan único, "que está conxelado durante os últimos dous anos, a pesar da subida xeralizada de prezos a causa da inflación, o que suporá que os concellos teñan unha menor capacidade de gasto".

Castiñeira lamentó que el destino de esos remanentes sea el de "convenios á carta" para beneficiar a los "concellos amigos" del bipartito. "O que acaban de facer demostra que se hai diñeiro para reforzar o plan único, pero o que non teñen é vontade para facelo, porque prefiren repartir eses cartos entre os seus", insistió el portavoz popular.

El nacionalista Efrén Castro rechazó el argumentario esgrimido por el PP "por estar ilexitimado pola realidade", indicó que en las administraciones en las que gobiernan los populares "non hai plan único nin reparto obxetivo de fondos" y les retó a preguntar a los alcaldes socialistas y nacionalistas "pola discriminación que sofren por parte da Xunta".

"Sabe que o uso que fai o PP dos cartos é absolutamente partidista", señaló Mayra García en su segundo turno de intervención, mientras que Castiñeira insistió en que de los 49 convenios firmados por el bipartito el pasado año con estos fondos, "35 foron para concellos do PSOE, 12 do BNG, un para o PP e outro para un independente".

Además, ante las acusaciones de falta de objetividad en el reparto de fondos de la Xunta, Castiñeira se preguntó "se non é verdade que en todos os concellos non hai por igual sanidade, educación ou política social", lo que provocó aspavientos entre los diputados del bipartito. "Defende a educación e a sanidade cando hai concellos con colexios pechados e centros de saúde sen persoal", indicó Efrén Castro, justo después de recordar el "despilfarro" de Elena Candia "que nos poucos meses que estivo á fronte da Deputación, asinou 58 convenios e, deles, 57 con concellos do PP". "Nalgún momento teremos que requilibrar", zanjó Mayra García.

Que el tema económico iba a centrar una buena parte del pleno de este martes ya lo dejaba entrever el propio presidente de la Diputación, José Tomé, quien antes de entrar en la sesión ya defendió la gestión de los fondos por parte de la institución provincial, al tiempo que demandó a la Xunta "a idoneidade" de establecer un programa similar al plan único, que se rija por "criterios públicos e obxectivos á hora de distribuír recursos" entre las diputaciones y concellos de Galicia.