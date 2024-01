La Diputación da impulso al movimiento social en defensa del campus de Lugo

El movimiento en defensa del campus suma ya un centenar de miembros, incluidos ayuntamientos y entidades sociales, y recibió este martes un respaldo clave con la incorporación formal de la Diputación, cuyo presidente, José Tomé, remarcó que utilizará todos los recursos a su alcance para impedir cualquier reducción de la oferta formativa.

Alcaldes socialistas y representantes de las entidades firmantes del manifiesto se dieron cita en la Diputación, en una demostración del compromiso de concellos y del tejido asociativo con la defensa del interés general y con el desarrollo social y económico de la provincia, subrayó la Diputación.

Tomé destacó que ya trasladó su firme postura contra cualquier recorte tanto a la USC como a la Xunta, a la que consideró "máxima responsable" y dijo que el compromiso de la Diputación con el campus es fruto de la "convicción e a coherencia".

Recordó que la Diputación fue clave en la creación del campus y sigue siendo decisiva en la mejora y la defensa del sistema universitario. Insistió, así, en que la aportación de la institución provincial al campus supera el millón de euros anuales, lo que la convierte en la española que más recursos dedica a la universidad pública.

La federación vecinal Lucus Augusti y el colectivo Galicia Baleira impulsaron el manifiesto en defensa del campus, que ha derivado en un movimiento cívico. Tomé destacó que se trata de un "éxito de participación" que produce orgullo porque prueba el compromiso del conjunto de la sociedad con los intereses generales y el desarrollo de la provincia.

"Estaremos vixiantes na defensa práctica do campus, e vinculamos a continuidade do convenio anual de colaboración económica da Deputación coa Universidade de Santiago a que se manteñan as titulacións", reiteró Tomé, que recordó que ya trasladó esa advertencia a la USC en el momento en el que se planteó la posibilidad de recortes en las titulaciones.

Al respecto, las organizaciones impulsoras del movimiento también indicaron que este miércoles presentarán al rector sus demandas de respeto a la singularidad del campus y su reivindicación de mantenimiento de los títulos.

Jesús Vázquez, que encabeza los colectivos impulsores del manifiesto, dijo que se ha pedido una reunión con el conselleiro de Educación, para la que se sigue esperando fecha.

Tomé también señaló el papel de la Xunta y dijo que, como responsable de las competencias de educación, el Gobierno gallego debe garantizar el mantenimiento de titulaciones y modificar para ello la norma que exigen un mínimo de 45 alumnos matriculados, como vía para cerrar la puerta a la desaparición de grados.

Tanto Vázquez como Tomé defendieron la importancia que tiene el campus para una provincia en el que el sector agroganadero tiene un importante peso.

La universidad, manifestaron, es importante para la economía lucense, atrae talento y genera transferencia de conocimiento, de modo que es uno de los grandes motores de la provincia.

Tomé señaló la disposición de la Diputación a mantener la colaboración, e incluso ampliarla, si la USC se compromete con los intereses de Lugo.

Al respecto, reivindicó las aportación que ya hace el organismo provincial, que, recordó, destina 400.000 euros directos anuales al convenio de colaboración con la USC y puso a disposición de la USC la granja experimental de leche, "un laboratorio vivo do que non dispón ningunha outra universidade do Estado".

Subrayó también la cesión gratuita de terrenos para las facultades, centros de investigación y servicios educativos que ya están en funcionamiento y también para construir la nueva sede de la facultad de Formación de Profesorado.