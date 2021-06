El servicio de prevención de la Diputación de Lugo hará pruebas de detección de coronavirus a todas las personas y servicios de la institución que el pasado martes estuvieron en contacto con el cineasta Oliver Laxe, que ha dado positivo en covid. Así es que ocho personas están citadas para someterse a las pruebas el lunes a las diez de la mañana.

El objetivo, según asegura la institución, es "extremar as precaucións, aplicando o protocolo propio que complementa o do Sergas". Laxe participó hace unos días en un evento en los jardines del pazo de San Marcos, donde se presentaron las Xornadas de Silvopastoreo e Desenvolvemento Rural O que non arde.

El positivo ha obligado a aplazar las jornadas, que estaba previsto celebrar entre los días 25 y 27 en la Casa Quindós de Vilela, en Navia de Suarna. La decisión ha sido consensuada con la Asociación Ser y la Sociedade Galega de Forraxes, "de forma preventiva" y "á espera de que se comuniquen os resultados das probas realizadas aos contactos directos".

Tanto el aplazamiento como la nueva fecha se comunicarán de forma individual a todas las personas que habían realizado su preinscripción en el evento.