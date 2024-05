La Diputación no cobró todo el suelo que vendió en Paradai y tiene una demanda del comprador

El comprador de las parcelas edificables del parque de Paradai que sacó a concurso público la Diputación en el año 2007 no completó el pago por las mismas, que ascendía a 3.546.318 euros y, además, presentó una demanda contra la institución provincial.

Ambas circunstancias se deben a que la Diputación no habría cumplido con su parte del acuerdo de compraventa, que era promover la aprobación del plan que permitiría desarrollar el sector del suelo en el que están integradas esos 59.382 euros adquiridos por el constructor Julio Pérez López hace 17 años.

Esta operación fue denunciada este martes por el actual presidente de la Diputación, José Tomé, quien acusó al expresidente Francisco Cacharro y al PP de haber protagonizado "un pelotazo", ya que la transacción se firmó a tres días del cambio de gobierno en San Marcos.

os populares reaccionaron aclarando que la venta se hizo por un concurso público y que todo el proceso se llevó a cabo con los votos a favor del PSOE, que estaba en el consejo de administración de Suplusa, la sociedad urbanística provincial.

Esa superficie forma parte del sector de suelo urbano delimitado S-13R, de 120.909 metros cuadrados, que comprenden el parque de Paradai y terrenos aledaños, desde la parte de arriba de Ponte Romai (más o menos desde la altura del polideportivo de Infanta Elena) hasta la glorieta que enlaza el puente de Paradai con Serra de Meira.

De esa superficie total, 67.709 metros cuadrados son edificables, según figura en la ficha del PXOM, y la gran mayoría (59.382 metros) lo integran las 66 parcelas que el constructor Julio Pérez adquirió en 2007 a la Diputación. El resto son terrenos pertenecientes a distintos propietarios.

Pero para poder construir en esta zona es necesario la aprobación de un plan parcial que, según el acuerdo de venta y según recoge la escritura notarial, debía promover la Diputación. Y como hasta el momento no lo ha logrado, el constructor no realizó los dos pagos restantes, de 1.054.802 y 1.406.402 euros. Además, presentó una demanda contra la Diputación, según confirmó esta.

La Diputación lleva años intentando sacar adelante este plan en el Concello. El primer intento fue anulado por la justicia en 2009 a raíz del recurso presentado por varios propietarios. En 2012, Suplusa presentó otro plan, pero pasaron varios años sin que hubiera avances.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018 hubo varias reuniones entre políticos y técnicos de ambas administraciones y en esa última fecha, se presentó la tercera propuesta, que tampoco prosperó.

Según la explicación facilitada este miércoles por el gobierno local, hubo varias reuniones entre ambas administraciones en las que los técnicos municipales realizaron distintas consideraciones para que el plan se adecuara a la normativa, pero no se volvió a recibir ningún otro documento en el Concello, asegura el ejecutivo municipal.

Aunque más que incumplimiento de normativa, el principal escollo que veía el Concello era el impacto y la falta de armonía con el entorno de la propuesta edificatoria que hacía la Diputación.

En un primer momento, la edificabilidad se concentraba fundamentalmente en dos zonas: cerca de Infanta Elena (frente al polideportivo) y hacia la Calzada das Gándaras (frente a las viviendas sociales), en torres de ocho plantas. Luego hubo una propuesta de bajar alturas.

En todo caso, el plan sigue sin salir adelante y, a la vista de que no se puede materializar el aprovechamiento urbanístico, el dueño de la mayor parte de suelo edificable ha optado por exigir responsabilidades a la Diputación.

El PP ve "guerra" contra Besteiro de Tomé y este lo exime de responsabilidad

La venta de suelo que hizo la Diputación en 2007 fue traída a la actualidad por su actual presidente en parte para explicar por qué una zona que se consideraba parte del parque de Paradai dejó de ser mantenida por la institución.

Tomé acusó al fallecido expresidente popular Francisco Cacharro de estar detrás de un "pelotazo" porque, como insistía este miércoles su equipo, la transacción se escrituró a tres días del cambio de gobierno en la Diputación, cuando Cacharro ya ejercía en funciones, y se inscribió en el Registro de la Propiedad un día antes.

En ese periodo de interinidad, esos trámites no podían producirse, según los actuales servicios jurídicos de la Diputación.

El ejecutivo provincial explica que la Diputación cuidó de ese terreno durante 17 años porque no supo hasta hace uno —cuando culminó el proceso de disolución de Suplusa— que el suelo había sido vendido. Aunque funcionarios y políticos de San Marcos mantuvieron en los últimos años diversas reuniones con el Concello —en alguna estuvo Tomé— para promover la aprobación del plan necesario para poder edificar en la zona.

Para el PP, la acusación de Tomé responde a guerras internas del PSOE. "Se está molesto porque Besteiro non o tivo en conta na nova executiva do PSdeG que o fale con el, pero que non embarre a Deputación", afirmó este miércoles el portavoz del PP en San Marcos, Antonio Ameijide.

Insistió en que no hubo pelotazo porque no se construyó y, sobre todo, porque la venta fue pública y avalada por el PSOE, que estaba en el consejo de administración de Suplusa. Al respecto, la Diputación aclaró que en las reuniones donde se aprobó el inicio del proceso de venta y la adjudicación, Besteiro, que estaba en el consejo, no asistió. Sí votó a favor Claudio Garrido, hoy fuera del PSOE.

Besteiro no responde

Este periódico contactó este miércoles con Besteiro para tratar de recabar su opinión en torno a esta polémica, tanto en lo que respecta a la operación urbanística que Tomé califica como "pelotazo" como en lo que atañe a la lectura que hace el PP sobre las supuestas guerras internas en el partido.

El secretario general de los socialistas gallegos eludió responder y remitió a las explicaciones dadas por el gobierno de Tomé.