La Diputación alega que la Ronda Este es ilegal y obliga a talar 7 hectáreas

El presidente de la Diputación, José Tomé, detalló este jueves la posición de la institución que dirige respecto a la Ronda Este, en base a los informes que realizaron los técnicos provinciales. Según estos, el proyecto presentado por la Xunta es ilegal y tiene un altísimo impacto ambiental. Obligaría a cortar 6,8 hectáreas de arbolado autóctono, aseguran.

El gobierno provincial ve "moi necesaria" esta infraestructura, "pero non de calquera maneira nin a calquera prezo". Tomé cree que la Consellería de Infraestruturas hizo una gestión "chapuceira" e "desastrosa" de este proyecto, tanto en lo técnico como en lo político, y cree que lo que está sucediendo es la constatación de que la promesa de inversión realizada por la Xunta este año (seis millones de euros) fue "un engano, unha mentira e unha burla aos lucenses".

Las alegaciones que presentó la Diputación van en la línea de las que hicieron otras instituciones de la ciudad, como el Concello; colectivos, como la plataforma Salvemos o Rato, y partidos políticos, como Cs y el BNG. Se asientan en que el trazado diseñado, que fue ligeramente modificado respecto al aprobado en 2004, se desvía de la reserva viaria que se fijó para esta infraestructura en el plan de urbanismo de la ciudad, en vigor desde 2012. En concreto, entre los puntos kilométricos 4,5 y 5,080, la vía discurriría "moi distante do disposto no Plan Xeral", asegura la Diputación.

A Xunta incumpre as súas propias leis, que esixe á cidadanía e ás outras administracións, con máis empeño se non son da mesma cor política

Aunque el escollo legal más determinante sería, también según la Diputación, que la declaración de impacto ambiental favorable que el proyecto obtuvo en 2004 estaría caducada. La Xunta viene defendiendo lo contrario. Asegura que el trazado se atiene al PXOM y que, de hecho, cuando fue presentado el proyecto, en 2004, ningún partido político ni institución de la ciudad alegó lo contrario. Considera, asimismo, que la declaración de impacto ambiental estaría vigente porque la normativa dice que así es cuando una parte del proyecto está iniciado. El hecho de que el primer tramo de la Ronda Este entre A Campiña y la carretera de A Fonsagrada esté en funcionamiento desde 2010 asentaría esa afirmación.

La Diputación introduce un argumento más según el cual el proyecto presentado hace unas semanas sería ilegal, y es que no cuenta con un estudio de impacto e integración paisajística, que exige la Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. "Utilizando esta mesma lei, a Xunta paralizoulle á Deputación de Lugo durante tres anos o informe favorable do plan especial para construír o parque central do centro xeográfico de Galicia no Concello de Antas", contrapuso el presidente de la Diputación. "A Xunta incumpre as súas propias leis, as normativas e procedementos que lle esixe á cidadanía e ás outras administracións, con moito máis empeño cando non son da súa mesma cor política", criticó Tomé.

Pero la Diputación no solo argumenta que, según el criterio de sus técnicos, el proyecto vulnera la legalidad vigente sino que además señala además el impacto ambiental y social que tendrá en la zona. "No sector sureste desta unidade, por onde atravesaría a Rolda Leste, a apertura do trazado suporía a corta de 6,8 hectáreas de bosque. A superficie total afectada pola corta e subseguinte fragmentación sería maior e abranguería toda a mancha de bosque existente no sector sureste de estudo (carballeira de Bosende)", recoge el informe técnico de la Diputación.

La institución provincial alega que el proyecto contempla estructuras y elementos de gran impacto visual y ambiental, como un terraplén de 24 metros de altura (equivalente a ocho pisos de viviendas) para salvar el valle del Rego de Samai, un viaducto de 120 metros de largo que cruzará el río Rato en la parte final y plataformas asfálticas de 30 metros de ancho.

Tomé recordó que prueba del alto valor ambiental del parque del Rato y de su entorno es que forma parte de la Reserva da Biosfera Terras do Miño, declarada por la Unesco en 2002.

Un proyecto que "paralizou" la Xunta del PP y que ahora retoma por "electoralismo"

El presidente de la Diputación recordó que la Xunta del socialista Emilio Pérez Touriño hizo el primer tramo de la Ronda Este en cuatro años y que la Xunta "paralizou" el segundo cuando en 2009 el PP volvió a ella, para recuperarlo ahora, "por interese electoral, para aparentar que fan algo antes das eleccións municipais atopámonos con este proxecto infumable", afirmó.

Tomé cree que la gestión "técnica" y "política" de este proyecto por parte del PP ha sido "nefasta", tanto en la Xunta como a nivel provincial. Recordó que la hoy candidata del PP a la alcaldía, "a mindoniense" Elena Candia, votó en contra de pedir presupuesto a la Xunta para acabar este proyecto cuando era diputada provincial. "Agora que lle ten que pedir o voto aos lucenses di que a quere", señaló el presidente de la institución.

Tomé recalcó que Lugo necesita acabar la circunvalación que supone la Ronda Este para mejorar la movilidad en torno a la capital lucense y contribuir por tanto en el desarrollo económico y social de la provincia.

Por esa razón, el también responsable provincial del PSOE demanda a la Xunta "diálogo con las administraciones lucenses", especialmente con la Diputación, porque "somos os xestores da Reserva da Biosfera e temos terreos nesa zona", recordó.

Tomé le pide a la Xunta que aplique "a cogobernanza que lle esixe aos demais" para sacar adelante un proyecto "Axeitado a nivel técnico, legal e ambiental, porque este non vale", recalcó. "Só así conseguiremos unha infraestrutura que sexa útil e sostible", afirmó.