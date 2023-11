El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha advertido este martes a la Universidade de Santiago de Compostela, por segunda vez en menos de dos semanas, que si no mantiene el mapa de titulaciones en el Campus Terra el organismo provincial reducirá su aportación anual, que supera el millón de euros.

"A Deputación de Lugo estará moi vixiante na defensa práctica do Campus Terra", afirmó José Tomé, que anunció que el gobierno provincial llevará una iniciativa al pleno que se celebrará el próximo martes para reivindicar la permanencia de grados que considera "emblemáticos" para esta plaza universitaria.

José Tomé, que sacó pecho de que la de Lugo es "a Deputación de España que máis recursos económicos achega ás universidades públicas" con ese millón de euros, realizó estas declaraciones durante la presentación de los presupuestos de esta institución para 2024.

Previo a ese acto, José Tomé suscribía con el rector de la USC, Antonio López, el convenio de colaboración por el que el organismo provincial concede 370.500 euros a la institución académica, una de las aportaciones de este año.

Prueba de esa vigilancia que ejercerá para que se mantengan las titulaciones es que en el presupuesto de 2024 la Diputación ya no incluye como ayuda nominativa, como sí sucede en este y en ejercicios pasados, la cuantía del convenio suscrito este martes.

Sí se reserva esa partida económica en las cuentas del año que viene, pero, según aclaró el presidente provincial, su asignación a la USC dependerá que se conserven los grados universitarios.

"O nivel de colaboración que temos dependerá de que se manteñan as titulacións do Campus Terra. Vai en serio, como xa lle dixen ao reitor. De feito, o convenio de colaboración por 370.500 euros non vai nos orzamentos como nominativo, pois dependerá de se a Universidade mantén as titulacións", precisó Tomé.

Casi una tercera parte de esa aportación, 135.00 euros, se destinará a la redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva facultad de Formación do Profesorado, que se construirá en terrenos que también cedió gratuitamente el año pasado la Diputación de Lugo. Son 7.500 metros cuadrados en una parcela situada al lado de la facultad de Humanidades.

"Cremos que o noso campus é un dos grandes motores da provincia: pola propia actividade que xera a comunidade educativa na economía local, porque nos axuda a reter e a atraer talento; e pola transferencia de coñecemento e innovación ao tecido produtivo, sobre todo ao sector primario", afirmó José Tomé.