La Diputación, con abstención del PP, pide a la Xunta más implicación en telefonía móvil

La Diputación de Lugo ha aprobado una moción del PSOE, que ha respaldado su socio de gobierno del BNG y ha contado con la abstención del PP, por la que se emplaza a la Xunta que se implique en el "desarrollo de la telefonía móvil" en los ayuntamientos más pequeños.

"No podemos hablar de desarrollo del rural y de que la gente se quede a vivir en el rural sin tener servicios", ha esgrimido el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé.

"Lo que queremos es que la Xunta asuma sus competencias, que se implique realmente en la defensa del rural y lo que no puede pretender es trasladar a los ayuntamientos la carga de tener que soportar esos gastos, cuando no tienen competencias y no tienen medios en los concellos más pequeños", ha manifestado.

Tomé ha apremiado al Gobierno gallego a que "se implique y afronte ese coste, y todos esos retos que tiene con el medio rural cuando no se han cansado de repetir que esta iba a ser la legislatura del rural y nunca fue".

Ya la vicepresidenta, la nacionalista Maite Ferreiro, ha recordado que "el BNG lleva mucho tiempo ya denunciando las políticas de la Xunta en cuanto al desmantelamiento de servicios públicos en el medio rural".

Y "no solo la falta de implicación a la hora de llevar la fibra óptica y la red móvil a todos los ayuntamientos, sino también del desmantelamiento de la enseñanza pública", ha matizado.

"Como gobierno llevamos una moción para que la Xunta estudie a la comunidad educativa de Chantada, del IES Val de Asma, por la previsión que tiene la Xunta de agrupar al estudiantado del Eso y del bachiller en un instituto, con la consiguiente denigración de los servicios públicos", ha señalado.

Los populares finalmente se abstuvieron, si bien ha apuntado el portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, que "se van aplicar fondos Next Generation para eso", el desarrollo de la telefonía móvil "tanto por la autonomía como desde el Estado".

"Ya hay ayuntamientos que se están conectando por fibra y evidentemente todo lo que es ir a mejor bienvenido sea. Lo que no entendemos es esa critica hacia la Xunta de Galicia", ha señalado.

En el pleno provincial también se ha leído un comunicado de condena a la guerra en Ucrania y en apoyo al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa.