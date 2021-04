La diócesis tiene vía libre para hacer en el palacio de Velarde su complejo social

El Obispado de Lugo podrá hacer en el palacio de Velarde el complejo social-caritativo que lleva años proyectando. El Concello autorizó este miércoles el plan presentado en 2018 por la diócesis y que supone una inversión de 1.186.055 euros en la reforma del edificio.

Miguel Gómez, delegado de patrimonio de la diócesis, detalló que la obra proyectada permitirá reforzar varias de las grandes áreas de trabajo social de la Iglesia, empezando por el comedor social, uno de los principales servicios asistenciales que se prestan a las personas sin recursos.

Además, el Obispado quiere acondicionar parte del edificio como Casa de Misericordia para ofrecer a los presos un hogar digno en el que alojarse cuando salen de la cárcel y no tienen un lugar al que ir, explicó Miguel Gómez.

Ese alojamiento tendrá carácter temporal, pero se ofrecerá tanto a los reclusos que dejan la prisión tras cumplir condena como a los que salen de permiso, que en muchas ocasiones necesitan tener un lugar de referencia para vivir para conseguir la autorización de días libres, señaló Miguel Gómez.

El Obispado ya ofrece ese servicio a través de la pastoral penitenciaria, pero desde hace años venía asumiendo que era necesaria una vivienda mayor y mejor acondicionada para los presos.

El proyecto para el céntrico edificio de la Praza de Santo Domingo también contempla la concentración allí de servicios de Cáritas, cuyas dependencias en la Rúa da Cruz son claramente insuficientes, tal y como advertía el responsable de Patrimonio del Obispado de Lugo.

La intervención proyectada deberá ejecutarse en el plazo de 30 meses, según la licencia aprobada este miércoles por el gobierno local. Miguel Gómez explicó que el objetivo es empezar cuanto antes los trabajos. "Llevamos esperando desde 2018, así que claro que confiamos en poder empezar pronto la obra, esperamos que antes del verano ya se pueda estar trabajando", dijo.

PATRIMONIO. El Concello señaló que otorgó la licencia para actuar en uno de los imuebles más emblemáticos de la Praza de Santo Domingo una vez que recibió, el pasado 13 de enero, la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para realizar el proyecto de control arqueológico.

Aunque ha sido preciso ese permiso de la Xunta, la obra que se va a hacer en este momento no se centrará en la parte más noble del inmueble.

En realidad, el grueso de la obra se hará en la parte posterior del edificio, en la construcción que está sobre el comedor San Froilán, detalló Miguel Gómez.

Se trata de una parte del edificio que fue construido en los años 70 del siglo pasado, recordó el representante del Obispado, que señaló que la obra permitirá, de paso, "dignificar" la fachada posterior del inmueble.

Se modificará ese espacio, explicó, para hacer un acabado en consonancia con la importancia de ese histórico palacio. También se remodelará el patio trasero.

El comedor social se creó en el año 2000 con motivo del jubileo papal y la decisión de crear el complejo social se tómo con motivo del último jubileo, el de la misericordia, recordó Gómez.

Comedor social. Unas 30.000 comidas al año