La diócesis de Lugo cerró sus últimas cuentas con 1,4 millones de remanente

La diócesis de Lugo ha completado sus últimos ejercicios dos notas sobresalientes, una en el aspecto económico y otra en el de transparencia. La última cuenta de resultados disponible, la de 2021, refleja que el año terminó con una "capacidad de financiación" de 1.485.091 euros, sobre unos ingresos totales de 9.031.897.

Estos datos pueden ser conocidos, en parte, por lo que también avanzó en transparencia, uno de los aspectos en los que la Conferencia Episcopal está poniendo el acento en los últimos años. La de Lugo es la diócesis española que más ha mejorado en este aspecto desde el anterior informe, en el que era señalada como una de las más opacas de España. De los escasos cinco puntos que marcaba antes, ha pasado a 25, situándose más o menos en la mitad de la tabla de las 67 sedes del país. Esta tabla está liderada por Zamora, con 37 puntos, mientras que la que menos información pública ofrece es la de Segovia, con 12.

Estos datos figuran en el informe Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia. Informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis 2022, elaborado por los investigadores de la fundación Haz Javier Martín Cavanna y Ángel Luis Ladrón de Guevara Cano, que acaba de publicarse.

En el informe se analizan y puntúan aspectos que van desde la información sobre las estructuras de gobierno y administración a sus balances sobre sus actividades o patrimonio artístico, y con especial atención a la publicación de sus datos económicos, el marcador en el que, según se alerta en el informe, más reticencias se siguen encontrando.

En el caso de la diócesis de Lugo, la información económica es accesible en su propia página web, cuya ausencia había hecho que la anterior nota en transparencia fuera pésima y que esta vez haya mejorado de manera notable.

Sin embargo, dando la razón al informe, el apartado de información económica es reducido. De los tres epígrafes que ofrece, Balances, Subvenciones y Convenios, solo el primero tiene contenido accesible a través de enlace. En él se presenta el de la cuenta de resultados de la diócesis del ejercicio 2021,https://www.diocesisdelugo.org/ uno con los ingresos ordinarios y otro con los gastos ordinarios. Las cifras totales de ambos, ingresos y gastos, coinciden: 9.031.897,84 céntimos.

Según esas mismas cuentas, la clave habría que buscarla en lo extraordinario. La sede católica lucense en 2021 obtuvo 1.492.226 euros, procedentes en su práctica totalidad de "enajenaciones de patrimonio". Podría tratarse, por el volumen, de venta o donación de inmuebles o solares, si bien no se aclara. Eso permite al obispado reflejar una "capacidad de financiación" de 1.485.091 euros, con los que consigue cuadrar al céntimo ambos balances.

Financiación

En esos dos folios al alcance del público llaman la atención otros números. Las principales fuentes de financiación son la asignación de la Agencia Tributaria por el IRPF (3,6 millones), las colectas y otras aportaciones directas de los fieles (2 millones) y 1,3 millones de cobro de alquileres de inmuebles y otras actividades financieras y económicas. Estas "actividades económicas" sin detallar ya le generan por sí solas casi un millón.

Por el lado de los gastos, casi tres millones se le van a acciones "pastorales y asistenciales". En segundo lugar destaca, como en toda administración, el capítulo de personal: pagar al clero lucense en 2021 costó 1,7 millones, mientras que el personal seglar de la diócesis superó por poco el millón, más o menos lo que se llevaron las aportaciones a los centros de formación (solo el Seminario absorbió 961.098 euros).

Volviendo al nuevo balance de transparencia, publicado tres años después del anterior, la sede de Lugo se anota un significativo avance en la mayor parte de los indicadores analizados, como en estructuras de gobierno y administración o planificación, si bien con "cumplimientos parciales" de los objetivos.

No es así, sin embargo, en el área de Políticas, donde encuentran carencias en la publicación de las políticas de inversiones financieras o de contratación de obras. Pero hay un área dentro de Políticas que destaca sobre las demás por tratarse de un tema de especial sensibilidad social en el que la Iglesia no ha estado a la altura que se le demandaba, la Protección de Menores. "Llama la atención que todavía existan algunas diócesis que en su web no hacen referencia a la Política de Protección de Menores o que no publiquen un protocolo de prevención", indican los autores del informe sobre la Iglesia.

Llama la atención que todavía existan algunas diócesis que en su web no hacen referencia a la Política de Protección de Menores o que no publiquen un protocolo de prevención"

Lugo se cuenta entre las treinta diócesis españolas que solo cumplen "parcialmente" la obligación de hacer públicos todos los criterios exigidos por la norma de transparencia, que son protocolo, responsable y canal de denuncias.

En la web del obispado de Lugo también llama la atención la ausencia de información sobre las inmatriculaciones de inmuebles en la diócesis a favor de la Iglesia. Los enlaces solo remiten a una explicación genérica de la CEE.