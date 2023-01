Dineritos por y para el rock

Los diez años de vida del grupo de rock Conducto Coloquio quedarán reflejados en un disco, Inquisiciones, que sus integrantes pretenden costear a base de un proyecto de micromecenazgo o crowdfunding abierto en la web Verkami, en internet. A través de esta página, se pueden hacer aportaciones a partir de 3 euros hasta dentro de un mes. La idea es conseguir 5.000 euros.

"Si todo sale bien y conseguimos ese dinero a través del proyecto de micromecenazgo, pretendemos incluir diez canciones en este disco. En caso de que no lo logremos, sacaremos el trabajo pero con ocho temas", indica Leandro Escudero, el bajista.

Conducto Coloquio es un grupo lucense que surgió hace diez años y que está integrado por Leandro (Lea) Escudero, al bajo; Miguel Bello, voz y guitarra; Víctor, batería; Luis 'Bedu' Pérez, guitarra, y Andrés Haensel, a los teclados.

Su música transita entre el blues y el hard rock con diversas influencias que engloban soul, rock alternativo, reggae o heavy psych. "Este sería nuestro tercer trabajo discográfico. Empezamos a grabar en 2016, con Germinal, y dos años después sacamos un EP (demo) con tres temas, Distopía", comenta Lea Escudero.

Ahora, el objetivo es sacar Inquisiciones. Hace días, lanzaron el proyecto de micromecenazgo en internet. Hasta este jueves, habían conseguido 1.168 euros. Todavía queda mucho camino para recorrer hasta los 5.000 que necesitarían para poder conseguir su sueño de grabar el disco.

"Creemos que, de momento, no está nada mal ya lo recaudamos. ¡Más de 1.000 euros en solo unos días! ¡Un 22 por ciento! Vamos por buen camino. Esta es la primera vez que hacemos algo así. En las otras dos ocasiones, sufragamos los costes con el dinero que sacamos de conciertos y de la venta de camisetas. Esta vez tenemos algo de fondo pero necesitamos más dinero todavía", indica el bajista del grupo.

Colaboraciones

El nuevo disco, Inquisiciones, seguirá la estela de Distopía pero en este trabajo Conducto Coloquio abrirá más todavía el abanico de influencias musicales. "La idea es contar también con otros músicos colaboradores, todos ellos lucenses, que harán de este un disco redondo, el disco que siempre hemos querido hacer. Esperamos contar con Nacho Cuesta, Beelattor, Fran Zélop, Silvia Viñas, Javier Chousa y Luis Montero", explica Lea.

En esta ocasión, el grupo eligió, por otra parte, al grafitero Diego As para hacer la portada de este nuevo trabajo discográfico.

Las aportaciones solo podrán hacerse a través de la web de Verkami, a la que se podrá acceder también con un enlace colgado en la página del grupo en instagram. Todos los mecenas aparecerán en los agradecimientos del disco y podrán acceder a la descarga digital antes de la presentación oficial, que se espera que sea a mediados de este año en un concierto que se celebrará en Lugo.

Recompensas

Las aportaciones de los mecenas serán premiadas con recompensas por parte de Conducto Coloquio. Estas recompensas dependerán de la cuantía de la donación. Así, por ejemplo, por 3 euros, se tendrá acceso a la descarga digital del disco antes de la presentación oficial; por 12, habrá derecho al disco; por 15, se recibirá el CD y la entrada al concierto de presentación; por 22, el disco, una bolsa de tela y una camiseta; por 25 (Pack Fan), el mecenas recibirá el CD, la entrada de presentación del disco, la bolsa de tela y la camiseta; por 37, un CD y una lámina del grupo enmarcada; por 50 (Pack Fantástico), el mecenas obtendrá el CD, la entrada de presentación del disco, la bolsa de tela, la camiseta y la lámina enmarcada, y por 90 euros (Pack Fantástico para Dos), recibirá dos CD, dos entradas, dos bolsas, dos camisetas y dos láminas.

Conducto Coloquio también ofrece tres recompensas por aquellos donativos más altos. Por ejemplo, por 200 euros hay el Pack Patrocinador, que incluye el Pack Fantástico y el logotipo en la contraportada del disco, y hay otra recompensa, por el mismo dinero, con un concierto acústico reducido a domicilio y el Pack Fantástico. Por la aportación más alta, 1.000 euros, el mecenas obtendría un concierto con set completo en Galicia y el Pack Fantástico.

Proyecto ► Pretenden sacar unas 500 copias

El nuevo disco se grabará de aquí a febrero. De este trabajo, el grupo pretende sacar unas 500 copias. "Somos conscientes de que se venden pocos discos pero ¡será que somos viejos! El concepto del disco nos gusta y seguimos apostando por grabar nuestras canciones aunque, hoy en día, lo importante es hacer obra, esté o no en un disco", comenta Leandro Escudero.



Plan C

Al igual que hay un plan B si no reúnen los 5.000 euros, Conducto Coloquio también tiene, por así decirlo, un plan C, si lo superan. Así si llegan a reunir entre 6.500 y 8.500 euros, grabarían un videoclip en el que figurarían todos los mecenas en los créditos y si juntan más de 9.000, anuncian "alguna sorpresa".