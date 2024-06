Un 'Dígocho eu' de alumnos do colexio lucense San José

Os alumnos aprenden de nenos dun tirón a lista de preposicións. Pero quizais non cal é o uso máis axeitado de cada unha. Esa dúbida trátana de resolver os cinco estudantes de 1º de bacharelato do colexio San José de Lugo que recurriron ás redes sociais para difundir o seu traballo para a materia de Lingua Galega sobre cando se poden empregar estas palabras.

Aseguran que o programa Dígocho eu da CRTVG non foi a súa fonte de inspiración, aínda que elixiron un formato semellante para realizar ese orixinal traballo de clase.

Un coche cargado de preposicións

Lucas Broz, Yago González, Candela Porto, Mateo del Barrio e Pablo Tubío, que teñen 17 anos, empapelaron o utilitario da nai dun deles con palabras como malia, desde, baixo, sobre ou contra; expusérono na ponte romana da capital lucense e gravaron alí un vídeo coas súas explicacións, que subiron a Instagram.

Chamáronlle ao seu traballo o coche preposicional. Explica Mateo del Barrio que "como as preposicións enlazan palabras" quixeron facer un símil co turismo que "enlaza lugares".

Ademais estes cinco estudantes adoitaban subir a diario ao ciberespazo unha destas partículas con explicacións sobre o seu uso e mesmo enquisaban aos seus seguidores sobre se a empregaban ben ou non.

Recurriron a Instagram para difundir o seu traballo de Lingua Galega para a última avaliación do curso porque, segundo indica Lucas Broz, é a rede social de "máis uso" para estes cinco estudantes e a que consideran "máis axeitada" para o formato de presentación que escolleron.

Din que botaron man do símil do coche porque este enlaza lugares como as preposicións encadean palabras

Ponte romana

O emprazamento para a rodaxe do vídeo tampouco foi casual. Apostaron pola ponte romana de Lugo, segundo sinala Mateo del Barrio, porque é un espazo coñecido da cidade, ten "unha paisaxe agradable" e é "moi visitada".

Salientan tamén o apoio que recibiron para levalo a cabo. Pablo Tubíoconta conta que a nai do seu compañeiro que lles deixou o coche para que o empapelasen con preposicións se amosou "comprometida" desde o primeiro momento co traballo que ían facer, do que a idea xurdiu inicialmente, segundo di, "case de broma".

Cando lles preguntan por que escolleron este formato para o seu traballo Lucas Broz afirma que querían ser "máis creativos". Ademais tivo como recompensa que se divertiron facéndoo.

O coche preposicional, segundo apunta Pablo Tubío, serviulles para fomentar o emprego da lingua galega entre eles, xa que recoñecen que non son galegofalantes. e de paso vainos "inspirar para esforzarse noutros proxectos" que teñan que realizar para outras materias.

Unha canción e videoxogos para as preposicións

Este non foi o único traballo orixinal que se presentou sobre as preposicións en 1º de bacharelato no colexio San José. Un grupo de alumnos compuxo unha canción e outro fixo unha recreación cun dos videoxogos de máis sona, o Minecraft.

Lucas, Yago, Candela, Mateo e Pablo agardan agora a nota que recibirán polo seu traballo do coche preposicional cando están afrontando o final de curso.