Los Difuntos vienen pobres

Pocas flores y pocos clientes. Los Difuntos este año parecen venir más pobres que en ediciones anteriores aunque el gasto medio por cliente en flores oscila entre los 15 y los 20 euros en el mercado que se celebra en el sótano de la Plaza de Abastos. Lo decía este miércoles uno de los vendedores más veteranos que ponen su puesto en la Plaza por estas fechas y que lleva ya treinta años allí, al pie del cañón, por Santos.

"El mercado del martes fue un poco mejor pero el del miércoles fue muy regular. Lo que se vende actualmente en flores no tiene nada que ver con hace treinta años, cuando empecé a venir aquí. Entonces se vendía un 60 por ciento más de que actualmente, sin exagerar, porque había mucha menos competencia y no llegaban las flores que traíamos. Ahora tienen flores los centros comerciales y los comercios chinos y eso se nota", afirma este vendedor, que prefiere no dar su nombre.

Además del volumen de las ventas, también cambiaron los gustos de los clientes en estas últimas tres décadas. Por ejemplo, en los años 90 del pasado siglo todavía había floristas que se pasaban dos días tejiendo cruces con flores, un producto que ahora ya no existe.

"¡Eso sí que daba trabajo! Pero ahora no se vendería ni una. La mayoría de la gente lleva un ramo mixto con claveles rojos, margaritas blancas, dalias pompón blancas y paniculata. Ese es el ramo clásico, que anda entre 8 y 10 euros", asegura el florista.

PRECIOS. Lo más económico que se puede llevar al cementerio es el ramo de margaritas blancas, entre 3 y 5 euros. Le sigue la docena de claveles, a 7 euros.

Si las flores se compran por unidad, la más económica es el lilium, a 1,50 euros. En segundo lugar, están la camelia y la rosa, a 2. La dalia pompón sube un poco más, hasta 2,50.

En la Plaza, también se vendían el miércoles centros —muchos de ellos hechos de forma artesanal por labradoras- a 12 euros. La planta de cristantemo estaba entre 8 y 10.