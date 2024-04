Diez migrantes logran residencia y empleo en Lugo gracias a un proyecto piloto de Cáritas

Llegaron a España sin papeles. Algunos acompañados de sus parejas e hijos. Tras años de sinsabores por fin ven la luz. Veinte migrantes latinoamericanos, la mayoría mujeres, han conseguido permiso de residencia y la mitad de ellos ya tienen contrato laboral en hostelería gracias al proyecto de arraigo para la formación puesto en marcha por Cáritas Diocesana de Lugo.

John Piña es uno de los beneficiarios. Este ciudadano venezolano tiene desde el pasado lunes trabajo como camarero en un hotel cuatro estrellas de la capital lucense.

"¿Si nadie me veía, quién me iba a contratar? Es muy satisfactorio. Me ha dado la oportunidad de mostrarme", afirma este migrante de 38 años, que dice que su nueva situación le aporta "estabilidad, tranquilidad...".

Amparo González, directora de Cáritas en Lugo: "Ayuda a la integración laboral y social de personas en situación irregular con compromiso con la formación"

Arribó a España de vacaciones con su esposa, una médico hondureña, y su hijo, de 4 años, en vísperas de que se declarase el primer estado de alarma en 2020. Como no podían regresar a Brasil, en donde residían, una ONG los realojó en Lugo, tras varias semanas en Madrid. "No conocimos ni la muralla romana. Llegamos cuando estaba todo cerrado. Parecía una película de terror", recuerda John Piña.

Cuando se levantaron las restricciones, en vez de regresar a Brasil decidieron quedarse a vivir en España, según asegura, "por seguridad, educación y porque puedes ir por la calle con el teléfono móvil en la mano sin tener problemas". Además hace tres años nacía su hija.

Primero no obtuvo el arraigo por razones humanitarias, a lo que sí pueden optar sus compatriotas venezolanos, ya que procedía de otro país, Brasil. Después no prosperó su solicitud de asilo, según cuenta. Así que no consiguió el permiso de residencia hasta que comenzó en septiembre del año pasado el proyecto de Cáritas y el 27 de marzo le autorizaban el de trabajo, que había tramitado tan solo tres semanas antes.

Iniciativa

Este es un programa piloto que desarrolla Cáritas desde septiembre del año pasado hasta el próximo 15 de julio, fruto de un convenio con la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. La formación y las prácticas laborales corren a cargo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl).

John Piña, camarero recién contratado: "¿Si nadie me veía quién me iba a contratar? Es muy satisfactorio. Me aporta estabilidad y tranquilidad"

La directora de Cáritas de Lugo, Amparo González, destaca que esta colaboración conjunta evidencia que "existen oportunidades reales" y también refleja "el compromiso social de las empresas". Los participantes reciben desde clases teóricas (conservación de alimentos, etiquetado...) hasta prácticas laborales, como cocineros y camareros, en establecimientos de hostelería, según explica el formador Daniel Romay.

Este directivo de la Apehl asegura que este proyecto supone "una alternativa para el sector de la hostelería para encontrar personal, que se suma a los otros cursos de formación que da la asociación".

Daniel Romay resalta también que "les agiliza el trámite de la documentación", pues "si suelen tardar un año y medio, así la tienen en 15 o 20 días".

Los 20 inscritos son de Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua y Uruguay. Los requisitos para que puedan participar son que lleven al menos dos años en España, sin permiso de residencia, y que como mínimo estén empadronado tres meses en un municipio de Galicia, entre otros.

Daniel Romay, formador de hostelería: "Es una alternativa para la hostelería para encontrar personal, que se suma a los otros cursos de formación de la asociación"

Recibían este miércoles los diplomas que acreditan que participaron en la primera fase del programa, en un acto al que asistieron los jefes territoriales de Promoción do Emprego e Igualdade y de Política Social, Pilar Fernández López y Javier Vázquez Nodal, respectivamente. Amparo González destaca que es "la primera vez" que la entidad lleva a cabo este proyecto, que tiene espíritu de "continuidad", con el fin de ayudar a la "integración laboral y social de personas en situación administrativa irregular", que "demuestren un compromiso con la formación y la adaptación".