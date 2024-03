Diez meses de cárcel y 2 años sin carné para el joven que derrapó por el leirapárking

Diez meses de prisión y dos años sin poder conducir vehículos a motor o ciclomotores. Esta es la condena impuesta por el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo a un joven de 24 años de edad acusado de conducción temeraria, ya que realizó trompos y derrapes con el turismo de su padre en el aparcamiento gratuito de tierra sito en las inmediaciones del Hula, conocido como leirapárking.

Los hechos sucedieron poco antes de las nueve de la mañana del 15 de julio de 2021, cuando el padre del joven se bajó del coche y grabó con su móvil todas las imprudencias de su hijo ante la atónita mirada de decenas de pacientes y familiares, que acudían a esa hora al Hula.

Una de las personas que presenció la escena grabó con su teléfono al infractor y llamó a la Sala del 092 para comunicar que un turismo estaba realizando trompos y derrapes en el aparcamiento, aportando la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. La Policía Local acudió de inmediato al lugar y localizó el coche vacío, estacionado en una de las pistas próximas al hospital.

El turismo -un Peugeot 306- fue trasladado por la grúa hasta depósito municipal, donde quedó inmovilizado. Unas horas más tarde, el joven y su padre acudieron a las dependencias de a Policía Local para recuperar el coche, pero los agentes les abrieron diligencias por sendos delitos contra la seguridad vial; al hijo por conducción temeraria y al padre como cooperador necesario, ya que era el titular del turismo y grabó las maniobras que realizó su hijo.

La vista oral por estos hechos se celebró en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo y la magistrada le impuso al conductor una pena de diez meses de prisión y dos años de retirada de carné, al considerar probado que "circuló a gran velocidad, haciendo derrapar el vehículo constantemente, llegando en varias ocasiones a frenar repentinamente e iniciar la marcha atrás, para luego salir hacia delante derrapando, poniendo en riesgo la integridad de los peatones que allí se encontraban, que para evitar ser alcanzados tuvieron que detenerse o apartarse de su trayectoria". La jueza absolvió al padre del joven, tras concluir que su conducta no encajaba en el delito del que fue acusado.

Tras conocer la sentencia, la defensa del conductor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia, alegando que no había quedado probado que el acusado fuera autor material de los hechos, "a que la testigo no ve al acusado conduciendo el vehículo y graba un video en el cual no se puede determinar la identidad del conductor de manera alguna, dada la distancia". El letrado expone además que "no se dieron los requisitos de temeridad manifiesta ni la conducta supuso un peligro concreto para la vida o la integridad de las personas".

El tribunal aceptó el recurso, pero concluyó que la testigo no solo aportó el vídeo, sino que también reconoció físicamente al conductor e incluso reconoció a la persona que grababa la maniobra ilicita. La sala explica también que en la grabación se pudo apreciar "el absoluto desprecio por las más elementales normas de cuidado en la conducción, apreciándose también como los peatones que allí se encontraban se apartan de la trayectoria". De este modo, la Audiencia Provincial de Lugo confirmó la condena impuesta por el Penal 2, que ya es firme.