"El Nacional de grafiti abre puertas, ahora me doy el lujo de elegir mis trabajos"

¿Qué significa para usted conseguir el premio Lucense del Año?

Realmente fue una gran sorpresa para mí cuando me comunicaron que lo había ganado. Sé que mi victoria en el Nacional de grafiti tuvo mucha repercusión, pero no me lo esperaba. En ese momento, no sabía si me lo merecía o no porque es un premio muy importante. Lo recibí con una mezcla de sentimientos entre emoción y desconcierto. ¿Qué pensaría la gente?. ¿Me lo merecía realmente? Pero estoy muy contento de recibirlo porque estoy al lado de gente muy importante, que tienen mucha repercusión. Estoy deseando que llegue la gala para que me entreguen el premio.

¿Le abrió muchas puertas el título de campeón de España de grafiti?

Desde luego que sí, tuvo mucha repercusión profesionalmente hablando. Gracias a este título pude trabajar en Oporto, ahora me voy a Granada a realizar otro. La verdad es que ahora puedo permitirme el lujo de seleccionar las propuestas laborales que me llegan. Últimamente hago más de decorador que de muralista, porque me llegan encargos de todo tipo, pero ahora intento ir más por línea, con mis diseños propios. Eso sí, no dejaré de lado nunca a toda la gente que, desde hace años, me pide obras muy personales.

La apuesta por la cultura urbana que realiza el Ayuntamiento de Lugo contrasta con la política realizada en etapas anteriores. ¿Llega a tiempo esta iniciativa municipal?

El Ayuntamiento vio, después de muchos años, el potencial que hay en Lugo, y entendió que colectivos como Concepto Circo u Otro Prisma conectábamos muy bien con proyectos también de índole social, y no solo cultural, como es el programa Urban Lugo Cores, Respecto a las obras que se pueden ver en algunas medianeras de Lugo hechas dentro del programa de Lugo Cores, los artistas de estos colectivos que mencioné conocemos perfectamente este mundillo y sabíamos que en cuánto pintáramos dos o tres que los vecinos de Lugo estarían encantados. Luchamos para que nos dejasen pintar en esos lugares, y ahora son los propios vecinos los que nos llaman para que creemos una obra en las medianeras o fachadas de sus edificios. También quiero resaltar el apoyo que tenemos desde el área de juventud, cuyo responsable, Mauricio Repetto, está encantado de cómo estamos desarrollando Urban Lugo Cores y quiere que sigamos en el futuro.

¿Cuál es su función como monitor dentro del programa social Urban Lugo Cores?

Estoy encantado de formar parte de este proyecto social, donde trabajamos con chavales en riesgo de exclusión social. Más que monitores de arte, nos convertimos en un apoyo psicológico a la hora de aplicar el arte para tener un futuro y ganarte la vida con una materia que te encanta. Los cursos tienen mucha aceptación, los chavales no fallan ni un día y el trato con ellos es muy bueno. Nos ayudan en intervenciones más pequeñas, a la hora de rellenar, les dejamos que empiecen a conocer un poco el bote de spray. Sumar este proyecto social de Urban Lugo Cores a un programa de medianeras le da aún más fuerza a esta iniciativa. El gremio del grafiti también salió de la calles, nos veían como delincuentes, y le hacemos ver a nuestros alumnos que no se puede poner ese cartel, y les hablamos sobre la importancia de mantener una buena comunicación con el resto de la sociedad. El apartado de la pintura es solo el 50% del proyecto. Tienen que ser conscientes, por ellos mismos, que no pueden rebotarse con el mundo y que pueden ser felices sin andar metidos en líos.

"En el mural dedicado a Julio César trabajé diez horas al día durante diez días consecutivos"

¿Cómo surgió la idea de plasmar a Caio Julio César a una escala tan grande al lado de la muralla?

Teníamos ese muro solicitado desde hace seis años y era una gran oportunidad para hablar con Patrimonio y plasmar en esa medianera del aparcamiento del antiguo edificio de Obras Públicas una obra relacionada con el legado romano de la ciudad de Lugo. Decidimos que la obra la haríamos en tonos ocres, ya que el impacto al lado de un monumento Patrimonio de la Humanidad, como es la muralla, no sería tan grande. Y Patrimonio estuvo de acuerdo con la iniciativa. Al lado de la muralla era un bombazo.

¿De dónde les llegó la inspiración para plasmar esta obra, que en poco tiempo se ha convertido en un referente turístico de Lugo?

Es una estatua de Julio César que se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Había la posibilidad de hacer a Fabio Máximo, el fundador de Lucus Augusti, pero estéticamente no era igual, así que, finalmente, nos decantamos por Julio César. Trabajé en el mural diez horas al día durante diez días consecutivos.

Si pudiera escoger un lugar en Lugo para plasmar un mural, ¡cuál elegiría?

Nunca me lo había planteado, es una buena pregunta, pero seguramente lo haría en las columnas que sostienen el puente nuevo.