Diego As: "Me encantaba visitar año tras año el Tren de la Bruja"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

El primer recuerdo que guardo del San Froilán es acudir con mi familia al ferial para montar en los tiovivos y en el Tren de la Bruja. Año tras año no podía faltar mi visita al tren, me encantaba.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

No tengo un San Froilán como el mejor en especial. Todos me gustaron porque era esa época del año que coincidía con el inicio de las clases en el colegio e ibas a las barracas con tus nuevos compañeros clase. Como digo, todos fueron especiales y no sabría decantarme por uno.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

El mejor concierto al que acudí fue el de Melendi en la Praza do Seminario. Fui con mis amigos y recuerdo haberlo pasado genial, nos echamos muchas risas. También es verdad que lo pasé en grande en muchos otros. Para mí las actuaciones siempre fueron lo más esperado en estas fechas.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Seguramente no volvería a montarme en las atracciones. Es una cosa que por muchas ganas que tenga ahora ya no sería posible porque no entraría, por ejemplo, en los coches de choque. Tampoco volvería a repetir aquellas noches festivas bebiendo en el parque con mi grupo de amigos (risas). No lo repetiría porque no sé cómo podría acabar: hoy en día no estoy acostumbrado a salir de fiesta.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Claramente con el Tren de la Bruja (risas).

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

En la actualidad me lo gasto en pulpo y antiguamente en algodón de azúcar, en los camellos o en cualquier juego tipo los dardos.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría puestos ambulantes que siempre me han gustado y algunos años no estaban, o la atracción del tirachinas (risas). Prescindiría del frío o de la lluvia que acompaña algún año a octubre.