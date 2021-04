Polémica en el triunfo compartido de Diego As en la final de la Liga Nacional de Graffiti

El artista plástico lucense Diego Anido, que firma sus obras bajo el seudónimo de Diego As, es el co-ganador de las Graffiti Battles, un competición online organizada por la Liga Nacional de Graffiti, junto con su oponente en la prueba final, el grafitero bilbaíno NexGraff.

La organización del certamen decidió este lunes conceder un empate técnico ante el alto nivel de las dos obras presentadas y tras una votación popular igualada, aunque algunas fuentes aseguraban que el jurado se vio obligado a tomar esta decisión salomónica después de percatarse de que las votaciones habían sido adulteradas por personas ajenas a los participantes y a la propia organización mediante la creación de cientos de perfiles falsos en Instagram, desde donde se realizaba la votación popular.

El representante lucense se puso en contacto con familiares del otro finalista, que es menor de edad, para comentar lo sucedido y entre ambas parte acordaron no impugnar el resultado y compartir el galardón, que no está dotado de premio en metálico. Únicamente recibirá varias prendas de ropa de las firmas patrocinadoras. "Alguien ajeno a la competición quiso reventar el concurso. Adulteraron las votaciones y el jurado decidió darnos el premio a los dos, y dejar el torneo en tablas", reconoce Diego AS, quien prefiere olvidar el desenlace del certamen nacional y así "evitar polémicas, no es mi rollo", advierte el artista plástico de 32 años.

El grafitero no quiere entrar en polémicas "por culpa de algunas personas que adulteraron la competición"

La organización de la Liga se limitó a emitir un comunicado donde felicitaba a los ganadores y anunció que "en las próximas ediciones de las batallas mejoraremos los sistemas de votación para que todo sea más fácil".

HIPERREALISMO. Diego As buscó de nuevo el hiperrealismo en la obra que presentó a la final. El mural de 4x4 metros puede visitarse en la calle Xesús Bal y Gay, en las proximidades de la Casa da Xuventude. "El mural se titula New Virus Like, y trata sobre los problemas de la juventud, que está perdida en un mundo de likes en la redes sociales, y ese hecho le impide disfrutar de la vida real", explica el artista urbano para dar cuenta del significado de la obra.

El grafitero lucense se clasificó para la final de la Liga Nacional de Graffiti después de superar una criba inicial reñida. "Hubo cincuenta participantes en las rondas previas", en las que estaba permitido que los inscritos presentasen obras que habían hecho con anterioridad. "Más tarde, octavos de final, cuartos y semifinal sí que fueron en estricto directo emitido por la plataforma Twitch", manifestó el artista lucense. Anido tuvo tiempo suficiente para acabar su último mural del certamen.

"La organización nos dio ocho horas para elaborar la obra de la final, pero el concurso solo se retransmitía en horas determinadas", aclara Diego AS, que pasa página de lo sucedido y está centrado en nuevos proyectos que verán la luz próximamente.