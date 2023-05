"Dibujar me ayudó a entender mi anorexia y también a perdonarme"

A Elisabeth Karin Pavón Rymer-Rythen, ilustradora y diseñadora, le diagnosticaron con 15 años una anorexia nerviosa. Con 20, cuando seguía en tratamiento y "empezaba a salir del TCA (trastorno de conducta alimentaria) aunque no estaba todavía al cien por cien" empezó a aparecer en su diario ilustrado el monstruo con el que representa su enfermedad.

"Dibujar ha sido una forma de entenderme a mí y lo que me fue pasando en esa época. Representar al TCA como un monstruo me ayudó a verlo, a verlo literalmente, y a perdonarme. A dejar de verme como una anoréxica y verlo como algo que me pasaba, a verme como una persona que tenía anorexia", explica.

Asegura que sentía mucha culpa, era una adolescente que llevaba encima el peso de lo que su enfermedad provocaba en ella pero también en los que la querían. "No sabía por qué me estaba pasando eso que me estaba haciendo tanto daño, a mí misma y también a mi familia", explica. Dibujar su enfermedad fue como "montar un puzzle que me hizo ver que tenía sentido".

Comiendo con miedo es el título de la novela gráfica en la que narra su encuentro con ese monstruo y también el nombre de uno de sus dos perfiles de Instagram, red social en la que comparte sus dibujos. Esta diseñadora, que también ha dado una charla TED sobre su experiencia, estará en Lugo este viernes, en un coloquio enmarcado en el ciclo Encontros en El Progreso, en la que compartirá mesa con la psiquiatra Cristina Casal. La doctora Casal está especializada en Psiquiatría Infantojuvenil, es la responsable del programa de transición a la vida adulta y trabaja en el hospital de día infantojuvenil del Hula, a donde acuden niños y jóvenes con problemas de salud mental que precisan tratamiento hospitalario, muchos de ellos con TCA. Ambas estarán a las 20.00 horas en el salón de O Vello Cárcere.

La joven ilustradora ha recorrido distintos puntos de España presentando su libro. En esos foros, y en sus redes sociales, muchos jóvenes le cuentan sus propias experiencias y cómo el cómic les ha ayudado también a ellos. "Me dicen que les ayuda a entender qué les estaba pasando. También me contactan muchos padres que me dicen que les ha servido para comprender qué les ocurría a sus hijos. Muchas veces son ellos, o sanitarios que trabajan con jóvenes con TCA, los que organizan charlas y presentaciones del libro", admite Pavón.

Usuaria de Instagram reconoce que las redes son un arma de doble filo. "Hay que usarlas con mucho cuidado", advierte, "especialmente las personas que están pasando un TCA porque pueden ser más sensibles a determinado tipo de contenido". Pese a todo, recuerda que hay cuentas y contenido que pueden fomentar este tipo de trastornos pero también otras que promueven la alimentación saludable o intuitiva, por ejemplo. "Hay que ser crítico con lo que se consume porque ya sabemos que el algoritmo nos muestra lo que queremos ver", recuerda. Para una persona son esa clase de enfermedad puede ser cuerpos delgados y trucos para adelgazar.

"Tampoco es la solución privarse del acceso a las redes, sino aprender a usarlas. Yo, cada cierto tiempo, por ejemplo, reviso las cuentas que sigo y, aquellas que me hacen sentir mal, dejo de seguirlas", apunta.

Entre los que la contactan por esas vías se encuentran jóvenes -"parece que los TCA fueran exclusivos de las chicas pero también hay chicos que los sufren", recuerda- y adultos. "Curiosamente algunos me dicen que no se habían dado cuenta de que tenían un TCA hasta que leyeron Comiendo con miedo", señala.