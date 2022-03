Tras más de una semana de paro del transporte que dejó lineales vacíos en los supermercados, interrumpió las cadenas de producción de más de un sector y bloqueó puertos y lonjas, el enfado empieza a desbordarse entre los transportistas y los ganaderos de la provincia de Lugo.

TRANSPORTE

El martes la ciudad de Lugo tuvo una buena muestra de esta indignación creciente. Tractores, camiones y taxis colapsaron la capital entre las quejas de algunos vecinos pero también contando con los aplausos de otros a su paso. La protesta ayudó a los transportistas a reivindicarse una vez más como colectivo y para ello algunos recurrieron a recordar que no hace tanto, cuando estalló la pandemia, se les reivindicaba como héroes y se reconocía su papel esencial. "Señora ministra, ¿qué está haciendo con los héroes de la pandemia?", se preguntaba desde el frontal de un camión.

Pintados sobre sábanas, ese tipo de mensajes se repetían una y otra vez y uno muy recurrente fue el de "ministra, dimisión". Y es que el eco de las palabras de la ministra Raquel Sánchez llamando a los huelguistas "ultras" y "radicales" aún escocía este martes entre los manifestantes.

Iván Zurita, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Galicia —la organización convocante del paro— dejaba claro en este medio que "si no negocian con nosotros, el paro continuará".

Por otra parte, Carlos García Cumplido, presidente de la Federación Galega de Transportes de Mercadorías, señalaba que "os problemas deféndense nas mesas de traballo e non se arranxan nun día nin nunha semana". Por eso mismo esta plataforma decidió no sumarse al paro: "un paro indefinido, máis que construír unha forma de solventar o problema, é unha causa de agravación do mesmo".

GANADERÍA

Una de las caras visibles de la situación es Roberto López. Este ganadero lucense, que se ha erigido como la voz de su sector por su vehemencia ante los medios de comunicación, dejó clara su postura en en El Programa de Ana Rosa: "Vais a comer mierda", afirmó.

López aludió a la grave situación que viven los camioneros, para indicar que el Gobierno no los escucha, ni los respeta, "pero el problema nos afecta también a los ganaderos, a los productores de huerta y de fruta, a los pescadores, a todo el mundo. Tiene que parar ese país, no sólo los transportistas", aseguró. A su vez explicó que tanto él como otros ganaderos están tirando la leche al no haber recogida.

Posteriormente pidió disculpas por sus formas, aunque en una entrevista con El Progreso mantuvo que "se os problemas do sector se fan virais, igual serve para que empecen a cambiar as cousas".

Los ganaderos también estuvieron presentes en las manifestaciones y marchas del transporte en Lugo. Su objetivo era advertir que hay muchas explotaciones que tienen los días contados si no se aprueben medidas urgentes. Es lo que advertía, por ejemplo, el lucense José Manuel Castro, que tiene en San Xoán do Campo una explotación con doscientas cabezas, 110 de ellas de ordeño. "Necesito 30 toneladas de pienso al mes y con la subida que viene ya no se va a poder pagar; a este paso tendremos que cerrar todos", advertía.

Con el mismo tono pesimista hablaba David Lozano, de Vilalba, quien contaba que se va a dar dos o tres meses de plazo para ver si la situación mejora algo y que, si no hay soluciones en ese plazo, cerrará su explotación.

Lozano tiene setenta vacas y cuenta que ya le han advertido de que la próxima entrega de pienso será más cara. "La tonelada va a subir por encima de los 500 euros", señalaba desolado por una escalada de precios que le ahoga. Relata que ha pasado de pagar unos 360 euros de luz a tener que afrontar una factura de mil euros y que también se triplicó el precio de los abonos, mientras que "la leche sube a cuentagotas".

Lozano se contaba este martes entre los más indignados y a la vez desolados por la falta de una respuesta rápida del Gobierno. No paraba de preguntarse para qué sirven los políticos y de repetir una predicción: "no van a parar hasta que cerremos todos y después tendrán que ir a buscar la leche a Francia o Alemania, pero entonces la van a tener al precio que vale".

EMPRESARIOS AL LÍMITE

Esta situación se produce en el contexto de la invasión rusa sobre Ucrania y un encarecimiento de la vida y de los productos necesarios para la misma. Esta tormenta perfecta ha provocado que haya empresas que han visto en algunos casos como sus gastos de luz y gas se han cuadruplicado o materiales, como por ejemplo el aluminio, que suben de una semana para otra.

Javier Porral, que está al frente de una carpintería de aluminio y PVC, asegura que están "desbordados de trabajo" pese a la incertidumbre que genera la constante subida de los precios de los materiales. Dice que algunos de sus proveedores se los renuevan "cada siete días", lo que les supone una traba para ofrecer un presupuesto a sus clientes. "Todos los años los materiales subían un 3 o 4%, pero ahora ya llevamos un 40%. Las subidas son de un día para otro. Como son fabricantes que cotizan en bolsa, están muy expuestos a los costes de energía y transporte", afirma este empresario.

Pilar García propietaria de la Panadería Pallares de Sarria, fundada en 1876 y con una decena de trabajadores, no recuerda otra época en la cual "subira ao mesmo tempo todo o que utilizamos, e tanto". Según explica, la escalada de precios afecta a todo el proceso de producción de una panadería, desde la materia prima a los combustibles para cocer el pan o el cartonaje y las bolsas de papel, donde el incremento se notó "unha barbaridade". Solo en harina, ejemplifica, la subida fue del 30% en un año.

Pescados Rubén S.L. es una de las principales empresas de A Mariña vinculada al sector del mar. Su actividad principal consiste en suministrar a los mercados pescado y marisco en fresco, congelado y en conserva. Rubén Blanco reconoce que los costes de la empresa se triplicaron, sobre todo en la línea de congelado que es la que necesita un mayor consumo de energía. "Os costes están disparadísimos e a única solución é trasladalos ao consumidor", asegura, y pone cifras al coste de la energía: pasó de pagar 50.000 euros al mes a 150.000.

MIEDO AL DESABASTECIMIENTO

Las consecuencias del paro ya se sienten. El sector alimentario ha hecho un llamamiento a los consumidores a no hacer compras masivas en las puertas del fin de semana para evitar el desabastecimiento en un contexto marcado por el paro de los transportistas, que se reunirán de nuevo este jueves con el Gobierno para abordar y definir un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad.

En concreto, la directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Paloma Sánchez Pello, ha afirmado que la situación es "muy complicada" y ha advertido de que si el Ejecutivo no adopta ya medidas y soluciones "las dificultades serán muy grandes en los próximos días".

"La gente se pone nerviosa ante la posibilidad de desabastecimiento, el problema está muy complicado, pero el sector es responsable y lo ha demostrado durante toda la pandemia e intentará por todos los medios abastecer siempre que pueda", ha afirmado Sánchez Pello este jueves en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Uno de los productos más buscados y demandados es la harina. Desde Lugo advierten que el pan no va a faltar, al menos de momento, pero la huelga del transporte y la subida de costes están llevando al límite a los panaderos. Muchos avisan de que se van a ver abocados a subir ya los precios.

Este contexto ha puesto a la hostelería en una tesitura complicada. Las distintas asociaciones de hostelería de Galicia debaten esta semana la posibilidad de realizar el próximo lunes un cierre patronal en protesta por el alza de los precios de la energía y del coste de suministros, y en solidaridad con las reclamaciones de los transportistas.