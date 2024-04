Miguel del Castillo: los días azules, el sol de la infancia

Miguel Ángel es de Sevilla, pero se quiere de campo. Otras veces se libraba de la ciudad yendo en la furgoneta del padre de un amigo. Eran "los días azules, el sol de la infancia", como decía Antonio Machado en sus últimos versos, escritos en la diáspora francesa. Miguel contemplaba "los colores de la naturaleza, los ocres, los óxidos, los verdes" que se quieren verdes.

Su interés por el color lo plasmó en un doctorado en Bellas Artes. La tesis para conseguirlo analizaba el uso de efectos especiales en cine y televisión entre 1985 y 1992. Se había formado en Sevilla antes de ampliar conocimientos en Bilbao y Madrid. Volvió al sol azul de la ciudad en que nació en 1958 para proponer una asignatura sobre audiovisual en su antigua facultad. Fue aprobada. Nunca logró dar clase en la facultad de Santa Isabel de Hungría. "Los profesores de Bellas Artes de entonces era muy clásicos". Los sevillanos son seres luminosos que aman el tenebrismo (Velázquez, Murillo, Valdés Leal).

Su hermano, Rafael, trabajaba en Telefónica. Rafael también recuerda con cariño el parque de María Luisa. "Cuando aprobó las oposiciones había una única plaza en Vigo. La pidió porque en Galicia hay muchos árboles".

Miguel no se sentía integrado en Sevilla porque la ciudad no le brindada "ni trabajo ni amor". Le quedan sombras de la infancia en su acento. "En Sevilla hablaba castellanizado, evitaba el andaluz".

Pasaba los veranos de la juventud en Vigo. Reflexiona sobre ese tiempo, sobre los paseos por la playa de Samil. "La playa resetea a las personas, como el desierto, porque está hecha de texturas anodinas y primitivas. Te erosiona mentalmente hasta que te encuentras. ¿Sabe lo que es el orballo para un sevillano que vive a 40 grados? Un milagro".

Buscaría los veranos gallegos años más tarde, en Lugo. "Vine en el 94 o el 95 para ser monitor de audiovisual en Cogami. Estuve siete años". Cuando se acabó se buscó la vida con trabajos inconexos. En Sevilla caben diez Lugos, pero también quiso irse. No le gusta la ciudad. "Encontré una casa en ruinas en Recelle, en Portomarín. La compré en 2018". Vive en Lugo y se acerca en una bicicleta eléctrica. "No tengo carné porque no quiero contaminar con un coche, ahora hay unos coches eléctricos sin carné que no contaminan, tengo que pensármelo...".

Miguel se había encontrado consigo mismo en el frescor nocturno de la playa de Samil y se reencontró con el parque María Luisa en un lugar de Portomarín. Quiere extender esa plenitud como una bienaventuranza para todos. Identifica la aldea con la "protección de la naturaleza". "Cuando nace el ser humano nace porque la naturaleza te quiere, el árbol te da la rama que puedes coger con tu mano. ¿Quién te hizo inteligente? Te hizo la rama".

Miguel constata que "los dinosaurios se extinguieron, pero las plantas sobrevivieron". Continúa su argumento: "Las plantas nos gobiernan, son el destino en la tierra, la semilla casi me habla de dónde y cuándo debo plantarla". Su investigación se titula Hacia un decálogo de la semilla tardía. Es un documento complejo que tiene como objetivo "la vuelta al Paraíso perdido, a Babilonia con sus terrazas". Es realista. Admite que "hay que plantearse esa vuelta para dentro de mil o dos mil años". Su trabajo es trazar "algún principio para catapultarnos a la puerta del Paraíso".

No descarta que "en Galicia lleguemos a esa puerta", pero eso requiere superar el minifundismo y "colaborar". Cuando la atraviese, Miguel encontrará un huerto donde madure un limonero.