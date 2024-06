Diana Temneanu: "Daré con cada bebida pincho frío, pincho caliente y tapa"

¿Cuál es el horario de su establecimiento?

Abriremos de 7 de la mañana a 12 de la noche. Empezaremos sirviendo desayunos en los que se ofrecerá bizcocho, tortilla y pincho salado.

¿Y de tapas?

Con cada bebida, daré pincho frío, pincho caliente y tapa. Por ejemplo, entre los primeros habrá ensaladilla, embutido... Entre los calientes, bocaditos de tortilla francesa, o bacon con queso o lomo a la plancha. Con respecto a las tapas, quiero que haya mucha variedad; cada semana voy a cambiarlas porque me gusta que los clientes puedan probar cosas distintas. Habrá a menudo alitas con salsa barbacoa y todos los domingos, eso sí, paella.

¿Tiene algún otro plan para su local?

Sí, me estoy sacando el título de barista porque quiero ofrecer más adelante una selección de cafés de especialidad. Llevo 26 años en hostelería pero creo que siempre es un buen momento para aprender algo nuevo. También me gustaría contar con una zona con sofás y de chill out en un patio interior que tiene el local. Quiero que sea un sitio confortable en el que estar como en casa.