El día en el que ni Lugo pudo frenar la ilusión

Lugo siempre fue de derechas. Bueno, de lo que ahora se llama derecha; hace un siglo, tradicionalismo; durante cuarenta años, franquismo, y el 28 de octubre de 1982, nostalgia. Nostálgicos de los de la Alianza Popular del primer Fraga democrático, que se llevó tres de las cinco actas de diputado que entonces se jugaban en la provincia. Una cuarta fue para UCD.

Quizás por eso la sorpresa de Pilar Pin fue tan intensa. Aquella noche electoral se había quedado en la sede del PSOE local, en atención a su estado de embarazo, para coger los teléfonos, ayudar en los recuentos y lo que hiciera falta. Cuando esta histórica militante socialista levantó aquel teléfono escuchó al otro lado la voz del jefe nacional de campaña, Alfonso Guerra: "¿Cuáles son los resultados en Lugo ciudad?", preguntó con su tono perentorio y su acento inconfundibles. Pilar Pin le pasó los datos y Guerra, tras una pausa, anunció: "Esta es la confirmación, hemos ganado las elecciones".

Según le explicó un eufórico Guerra a Pin, habían establecido unos modelos de resultados para una serie de capitales de provincia que, de cumplirse, confirmarían el triunfo del partido en los comicios más determinantes de la democracia. La tradicionalista Lugo era una de ellas, pese a que el partido de la rosa solo había obtenido un escaño de los cinco posibles. Uno, pero el primero que sumaba la izquierda en toda la historia de la provincia. Pablo Pardo Yáñez fue uno de los 202 diputados que invistieron por mayoría absoluta a Felipe González como presidente del Gobierno.

"Esa noche la viví con el entusiasmo de la culminación de lo que empezamos en el 77", recuerda Miguel Vázquez Calvo

Guerra tenía razón, pero a lo mejor no era para tanto, porque "la victoria del PSOE ya se esperaba, estaba archicantada", recuerda otro histórico líder del socialismo lucense, Miguel Vázquez Calvo. Él provenía del PSP, que el 82 ya se había fusionado con el PSOE, con el que había sido candidato, sin éxito, en el 77: "Esa noche la viví con el entusiasmo de la culminación de lo que empezamos en el 77".

Vázquez Calvo recuerda de aquel día "la emoción y mucho entusiasmo. Se abría una gran esperanza porque la victoria era la confirmación de que se había superado definitivamente la dictadura y se abría un momento de expansión y apertura de España hacia Europa". Eran conscientes de que "Lugo nunca ha estado muy influenciada por la izquierda", pero eso no les impidió hacer una campaña muy activa, "pegábamos cartelería por las noches y también la asistencia a los mítines era muy distinta a ahora".

Por todo ello, y pese a que lo único que faltaba por conocer la noche electoral era el tamaño de la victoria socialista, "pasamos toda la noche por las calles, en la sede, por todos los sitios celebrándolo".

Los lucenses aportaron 53.263 votos a los más de diez millones obtenidos por Felipe González. Fueron el 27,9% de los 194.000 emitidos. Solo ganaron en ocho municipios, todos de escasa entidad salvo Monforte. Sin embargo, fueron suficientes para instalarse por primera vez como segunda fuerza, por detrás de AP, que cosecho 88.462 apoyos.

"En una provincia en la que todavía había cierto señalamiento hacia la izquierda", explica el exministro, "fue una explosión de alegría mayor"

También bastaron para que esa noche se formara "una caravana de 50 o 100 coches, todos con nuestras banderas", recuerda José Blanco, en aquel entonces un joven de 20 años que, no obstante, ya era coordinador de la campaña socialista en la provincia. "En una provincia en la que todavía había cierto señalamiento hacia la izquierda", explica el exministro, "fue una explosión de alegría mayor. Era una reafirmación, como gritar aquí estamos, hemos ganado".

Blanco coincide con sus correligionarios consultados en que la victoria en las elecciones era algo que se daba por descontado ya antes de comenzar la campaña, "lo único que faltaba era saber por cuánto se ganaba". Pese a ello, recuerda que en la provincia no todos los socialistas tenían la misma sensación, sobre todo porque "había mucho miedo por la capacidad para llevar personas a las urnas".

En aquellos momentos, recién desempaquetada la democracia y apenas usada, los partidos e instituciones podían organizar servicios de transportes para llevar a sus votantes a las urnas, "y el PSOE no tenía ni de lejos una infraestructura adecuada, mientras que la derecha sí disponía de medios. Al final se vio que tampoco pudieron frenar la victoria".

"De repente, dejó de llover. Aquello me pareció una especie de milagro", reconoce el exvicesecretario general del PSOE

Pepe Blanco, al que muchos conocían entonces en la ciudad como Pepiño, tenía la perspectiva privilegiada que le daba su puesto de coordinador de campaña y los datos que compartía con sus iguales de todo el país. Seguro que eso le hacía tener confianza en que el triunfo socialista "iba a ser por mucho", pero la sensación acabó por cimentarse en una anécdota que no ha olvidado.

Había previsto un mitin de Felipe González en la Praza de Santa María, pero el autobús de campaña se retrasaba y en Lugo, cómo no, llovía. Mientras el entonces presidente de las Juventudes Socialistas trataba de mantener alta la moral de los asistentes, él, como coordinador de campaña, salió a buscar a la caravana en el punto de encuentro: "Se trataba de darle a Felipe cuatro o cinco datos y algunos temas para hablar".

El caso es que el candidato llegó con casi una hora de retraso, y pese a ello la gente seguía esperando. "Cuando empezó a hablar Felipe González, en un momento dado dijo que era una pena porque no podía ver la cara de la gente por los paraguas. Poco a poco, algunos empezaron a cerrarlo y luego los cerró casi todo el mundo. Y, de repente, dejó de llover. Aquello me pareció una especie de milagro", reconoce el exvicesecretario general del PSOE.

Nunca en democracia la derecha ha dejado de ser la fuerza hegemónica en Lugo.

El milagro se materializó esa misma noche en forma de la mayoría absoluta más abultada que se ha visto nunca en España, que dio paso a un ciclo de más de una década de gobiernos del PSOE y puso el punto final oficial (para algunos aún no terminado) a la transición. Para cuando los españoles mandaron a casa a González, a España ya no la reconocía "ni la madre que la parió", tal y como había vaticinado Alfonso Guerra.

¿A toda España? No, una provincia de una esquina del noroeste peninsular consiguió resistir al asedio de la modernidad prometida. Ahora la alternancia forma ya parte de la normalidad democrática que se inauguró aquel 28 de octubre de 1982, pero hasta 1999 la capital lucense no tuvo un alcalde socialista, José López Orozco aupado por el BNG; y hasta 2007 la provincia no contó con un gobierno progresista en la Diputación, gracias al pacto entre José Ramón Gómez Besteiro y los nacionalistas. Nunca en democracia la derecha ha dejado de ser la fuerza hegemónica en Lugo.

Felipe González: de milagro a jarrón chino

Miguel Vázquez Calvo y José Blanco, como la inmensa mayoría de los socialistas, sigue considerando a Felipe González como un auténtico milagro para el país, "el mejor presidente que ha tenido España y un hombre decisivo para el futuro del país", en palabras del primero. Por eso ambos coinciden en que se encuentran un poco descolocados cuando escuchan al actual González. Bueno, más bien piensan que el que está descolocado es él.



Otra vez explicado por Vázquez Calvo, pero compartido en esencia por el exministro de Fomento: "Yo también soy mayor, hay que entenderlo. Cada generación no está nunca de acuerdo con la que viene detrás, en todos los sentidos. Felipe tiene todavía sus ideas y no puede dejar de tenerlas por lo que fue. No es que esté desfasado, es que a veces parece un poco fuera de contexto. Hay que dejar que las generaciones evolucionen". Blanco reprocha que "no se pueden juzgar situaciones actuales con la mentalidad de hace años".



Resultados

En 1982, el partido vencedor en la provincia de Lugo fue Alianza Popular, que sacó tres representantes: Antonio Carro, Antonio Pol y Aniceto Codesal. El PSOE obtuvo el acta de Pablo Pardo y UCD, la de Antonio Díaz Fuentes..



Diputados nacionales de 1982

PSOE 202

AP 107

UCD 11

PCE 4

CiU 12

Otros 14