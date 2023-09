"Le di mi dinero a Berta para invertir porque era mi amiga del alma, pero era una psicópata"

Carmen es médico en Madrid y durante más de diez años consideró a Berta López Ferreiro una "amiga del alma". Hoy es una más en la larga lista de personas supuestamente víctimas de esta empresaria, asesora fiscal y abogada que es investigada por varios juzgados por presuntos delitos de estafa y que acumula más de una decena de procedimientos judiciales de reclamaciones de deuda, en un caso que suma cantidades de varios millones de euros.

Carmen es un ejemplo prototípico de una de las tipologías de víctima que se repite en el caso Galacuatic: una persona muy cercana a Berta López, convencida de que esta empresaria lucense es una triunfadora en los negocios y con la que crea un lazo de confianza tal que no desconfía cuando su amiga le propone invertir ahorros en un fondo de inversión hipersólido que proporciona intereses descomunales: un 14% anual. Esa confianza le costó a Carmen 40.000 euros contantes y sonantes de la herencia de su madre y 35.000 euros de los ahorros de su sobrina, más alrededor de 300.000 que creía que tenía acumulados en intereses de diez años. También ha cambiado de opinión respecto a la que fue su amiga: "He pasado de una amistad que por ella hubiera puesto los dos brazos a la indignación y la impotencia. Es una psicópata sin ninguna empatía por las personas. Le daba igual quién fuera, quería el dinero como viniera y de donde viniera. Y lo lleva haciendo años", manifiesta.

Víctimas de Berta son ella "y todas mis amigas", lamenta Carmen, que conoció a López Ferreiro cuando está llegó a vivir a Madrid, en el mismo bloque que ellas: "Nos convertimos en uña y carne", describe de una relación que la trajo muchas veces a Lugo invitada por Berta a su casa, donde se mostraba tan espléndida y generosa como en Madrid. "Invitaba a mariscadas, la boda de su hija fue una cosa espectacular, en su casa ponía gloria bendita...".

Berta era para ella una mujer muy ambiciosa que triunfaba en sus constantes negocios y presumía de ello, siempre al teléfono hablando de dinero y transferencias, de tal forma que "parecía que le iba superbien en sus negocios, pero no nos metíamos. No desconfiaba porque era mi amiga del alma, lo que me decía iba a misa", cuenta la hoy víctima.

Cuando falleció su madre, Carmen heredó un dinero que no necesitaba. "No me obligó a nada", reconoce, "lo hice de manera voluntaria. Pero yo no juego en bolsa ni en inversiones y el dinero se lo doy porque confío en ella y me dice que es seguro. Me ofreció una buena inversión e incluso me documentó dónde lo iba a meter, hasta el número de registro. El 14 por ciento de interés era un poco sospechoso, pero se trataba de ella y me enseñó los papeles de dónde estaba el dinero, en un fondo del Colegio de Economistas, a su nombre porque ella era la socia".

La relación y la amistad se prolongó en el tiempo, hasta que quiso retirar parte de su dinero, que además consideraba protegido por contratos de reconocimiento de deuda firmados por la empresaria. Entonces, relata, "empezó a meter unos rollos que no eran normales. Entonces era cuando ya ponía todo tipo de problemas, que estaba ocupada, que estaba en Holanda... Y luego ya no contestaba ni en el teléfono ni en el despacho ni a los correos. Ya fue una cadena, nos empezamos enterar través de una de las amigas de Lugo que también había sido estafada igual. Dejó de venir por Madrid, cerró el despacho y dejó el alquiler del piso". No logró volver a retomar el contacto, aunque ahora espera hacerlo vía judicial.

Carmen ya es consciente de la situación que ha vivido por un "exceso de confianza", pero ha necesitado "meses" para asumir lo que ha pasado.

El de Carmen es solo un testimonio, pero exactamente igual en esencia a todos de los que ha tenido conocimiento este periódico. Los afectados entre los círculos de confianza de Berta López son decenas, entre ellos también sus parejas e incluso familiares. El otro gran grupo de afectados por deudas enormes proceden del ámbito empresarial, sobre todo a través de su empresa Galacuatic.

Y es que, en opinión de Carmen, "allí donde ha conseguido crear la suficiente confianza, ha hincado el diente. Es una psicópata, no ha tenido límite".

Una personalidad "arrolladora"

Carmen describe a su amiga Berta, mientras lo fue, como "generosa y espléndida" con sus personas "cercanas". Es, además "simpática, extrovertida, con sentido del humor... Era una persona que se ganaba a la gente, muy afable y cercana. Una personalidad arrolladora, se ganaba a la gente por su simpatía. Te lo pasabas bien con ella, te apetecía estar con ella".



Aspecto muy cuidado

Mientras que sí hacía ostentación de casa o de solvencia económica, "Berta no hablaba de comprar casas, o más coches o un yate. No tenía aficiones, ni hacía deportes, ni hacía grandes viajes, ni nada. Ella estaba centrada en sus negocios. No tenía vicios".



No descuidaba nunca, sin embargo, su aspecto personal. "Iba siempre de punta en blanco", comenta Carmen, "no le faltaba detalle aunque fuera a tomar una cerveza. Llevaba ropa buena, de marca, y era muy cuidadosa: si llevaba un vestido de un color, llevaba todo del mismo color, hasta el maquillaje. Era muy perfeccionista".



También le gustaban las joyas, afirma, "pero tampoco creo que fuera de las que andaba comprando diamantes".