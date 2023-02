Dez novos espazos públicos súmanse á rede wifi gratuíta municipal

Dez novos espazos públicos sumáronse á conexión wifi gratuíta, dentro do programa municipal WIFI4UE, subvencionado con 15.000 euros procedentes dos fondos europeos, aínda que o orzamento total foi de 36.193 euros, incluíndo as liñas necesarias e o mantemento durante tres anos.

Estes espazos foron sinalizados para informar do servizo, que xa está dispoñible nas prazas da Milagrosa, Agro do Rolo, Augas Férreas, Maior, O Castiñeiro, Viana do Castelo, Campo Castelo e Horta do Seminario así como na Casa da Xuventude e o Centro de Servizos Municipais.

Para acceder á wifi gratuíta só hai que conectarse á rede WIFI4UE e iniciar sesión no portal, sen necesidade de rexistro previo e só con facer un clic. Pódese obter máis información neste portal. Con esta ampliación dos espazos públicos con wifi, o Concello pretende rachar coa fenda dixital.