Elena Candia, determinación forjada a fuego

Elena Candia se define como una persona de convicciones fuertes y de mucha personalidad, que va con argumentos hasta el final y que actúa con mucha determinación cuando cree que puede hacer algo útil. "Son moi pasional, para min nada é a medias", dice.

En una fiesta de cumpleaños familiar, cuando era adolescente. EP

Apunta la alcaldable del PP que ese carácter suyo la llevó a dar un paso al frente y optar a la alcaldía de Lugo, convencida de que, tras veinticuatro años de gobiernos de la izquierda, el estado de la ciudad exige un cambio. Añade que en la calle la gente la anima y la cubre a cada paso de mensajes de apoyo y de cariño.

Cuenta esa vida en la calle y parece que ahí ha encontrado una calidez que eleva aún más su fortaleza y que la lleva a sobrellevar las constantes críticas que recibe del resto de partidos por su decisión de ser candidata en Lugo.

Ella se muestra fuerte frente a esa constante censura. Aunque reconoce que la familia sufre por los ataques que entran en lo personal. No cree que haya dado disgustos en casa por el hecho de dedicarse a la política, pero también duda que los suyos lleven con alegría esa pasión por lo público.

Parece sospechar, por otra parte, que las críticas que recibe la ayudan y que se deben, a la vez, al temor que suscita en los rivales. Defiende, además, que "o lucensismo hai que demostralo con feitos" y reivindica que en Lugo, "unha cidade absolutamente acolledora", los vecinos no paran de decirle que ellos también vienen de otras partes y que a la gente hay que juzgarla por lo que aporta.

De anónimos, nada

El haber sido alcaldesa de Mondoñedo no es el único motivo de las críticas que recibe, ni el más liviano. Los socialistas llevan semanas disparando contra ella, acusándola de haber entregado en el juzgado unos anónimos que partieron por la mitad la carrera política de José Ramón Gómez Besteiro, su antecesor en la presidencia de la Diputación Provincial.

Candia ha callado repetidamente ante esas denuncias, que veía dirigidas a minar su persona, a causar desprestigio, pero que consideraba como acusaciones ajenas a Lugo y a lo que la ciudad se juega el 28-M. Pero el silencio llega a término y al fin habla para negar la mayor: ella no entregó al juzgado ningún anónimo, dice.

A la Justicia llevó un documento firmado por trabajadores de la Diputación, rubricado con nombres y apellidos, y en el que esos funcionarios exponían hechos que daban cuenta de irregularidades en la gestión del programa de viajes Km0 que podían ser constitutivos de delitos. Esos trabajadores de la institución provincial se identificaban y explicaban cómo se les obligaba a gestionar el dinero público, remacha. Añade que es fácil comprobar lo que dice, porque está en el sumario del caso.

Era un asunto que el juzgado ya investigaba y ella no entregó esos papeles por capricho, sino porque la ley obliga a actuar así a toda persona que asume un cargo público, asegura Candia. Dice que no se explica que sus rivales políticos hablen de anónimos, porque no lo eran. Esa condición solo la tenía el sobre en que llegaron los escritos, que no tenía remitente, algo que se explicita en el escrito de la Fiscalía, recalca.

Da esa explicación y parece que se saca una espina que lleva clavada y pasa a otra cosa, porque dice que Candia no vive ya en 2015, sino en 2023 y que ahora está en los problemas de Lugo.

De niña tocando la gaita. EP

Y asegura, a la vez, que ella no está en Lugo de paso, que decidan lo que decidan las urnas Candia tiene ahora un compromiso con la ciudad y no la mueven otras ambiciones políticas, porque al fin y al cabo ya ha sido alcaldesa, presidenta de la Diputación y alto cargo del Parlamento de Galicia. Eso sí, en Lugo va a por todas, apunta.

Se ha convertido en los últimos meses en una especie de correcaminos que no ha dejado calle por pisar ni colectivo por visitar y asegura que lo hace porque "se queres gobernar para todos, tes que escoitar a todos".

Más allá del callejeo constante, se ha convertido también en una habitual de los paseos por la muralla y dice que cuando ve la ciudad desde esa atalaya lo que piensa es en que a su alrededor existe un "espazo de oportunidades no que hai moito que facer".

"Como non veño facer oposición, o que vexo son oportunidades, pero despois de 24 anos de goberno iso non debía estar así, por moito que queiran diluír responsabilidades", dice la candidata popular sobre el estado de Lugo.

No es tibia Candia a la hora de poner nota, siempre baja, al gobierno local de Lugo y, para empezar, reitera su convencimiento de que en Lugo no se han aprovechado bien los fondos europeos, que no se han destinado a cosas útiles que sirvan para mejorar el día a día de la gente, opina. Este gobierno, cree, ni siquiera ha sido capaz de empezar por lo importante, por dar los servicios más básicos a muchos vecinos, especialmente los del rural, que viven sin traídas de agua y sin saneamiento.

Defiende que ella ha venido a Lugo a hacer políticas valientes y que sirvan para transformar la ciudad, que su voluntad es convertir Lugo en el motor de la provincia. Pero sostiene que conseguir que Lugo despegue y se produzca un punto de inflexión en la capital exige dar un giro, acabar con políticas que no han servido. Su presencia en Lugo no es fruto de que el PP aspire a apuntalar el poder en las ciudades, sino a la urgencia de un cambio que ella encabeza pero que lleva a miles de personas detrás, sostiene Candia.

No duda en decir que cree que el actual gobierno intenta ahora "despistar con chocolatadas e biciescolas" para tapar errores y fracasos de gestión. Dice que ella viene a sacar los proyectos atascados en los cajones, a poner seriedad y serenidad y a cambiar Lugo.

Jura como presidenta de la Diputación. EP

"A xente dime que desta vai; vexo ganas de cambio en Lugo"

Que faría Elena Candia no primeiro día de goberno se gaña as eleccións do domingo?

O máis urxente e inmediato é reforzar o servizo de Urbanismo para que se resolvan dunha vez os asuntos gardados nun caixón, pendentes. Hai alí proxectos de vida, de xente que agarda para facer a súa casa, por exemplo, e moitos de empresas, importantes para o emprego. A cidade necesita dinamismo económico. E quero empezar xa co plan de saúde mental e os servizos para as persoas.

O carril bici, o edificio Impulso Verde ou as caldas estiveron no epicentro das críticas ao goberno. Tiraría Candia esas obras?

Non se pode coller e tirar o feito, porque a obriga é poñer a funcionar na medida do posible o que hai. Débese aproveitar o feito ao máximo, pero no carril bici hai que cambiar o trazado onde daña os barrios e ademais é inseguro. Nas mal chamadas caldas o reto debeu ser que foran iso, caldas, e ao Impulso Verde haberá que buscarlle un uso, pero sigo dicindo que non hai nada menos sostible que facer algo que non vale para nada.

Critica como se gastaron os fondos europeos no Concello. Que propón vostede?

Perdéronse oportunidades de crear servizos útiles e hai que esforzarse para realizar cousas que sirvan aos veciños. Haberá cousas feitas que se podan reverter, con outras será máis difícil.

Co resto de partidos axitando a rúa, o proxecto da Ronda Este pasou a ser un problema para Elena Candia?

A Ronda Este non é un proxecto de Candia, é unha obra que o resto dos partidos levan anos reivindicando e só hai que recordar que Ana Pontón veu a Lugo criticar que nos orzamentos da Xunta non houbera diñeiro para a obra. Agora que o hai, cambian de criterio. Iso si, hai que escoitar e eu defendo que se estuden as alegacións e se busque un consenso. Eu esixirei, como o farán o PSOE ou o BNG, que ningunha obra cause un problema á cidade.

Responsabilízase ao PP de poñer en risco unha reserva da biosfera por facer esa estrada.

O paseo do Rato fíxoo o PP. Como non vou apostar por un parque que fixemos nós? O Rato nin o coidaron nin en 24 anos o uniron ao parque do Miño. Miran polo Rato agora e demóstrase que estabamos acertados ao facelo. Eu o que defendo é unha infraestrutura que sexa boa para Lugo e que se faga con consenso.

Con sus padres y una prima. EP

Crítica como é co bipartito de Lugo, que é para vostede o peor dese goberno local.

As improvisacións e as deslealdades que acaban pagando os cidadáns, ese non ser capaces de atender o importante. Indignoume especialmente que non houbera acordo para garantir os enterramentos, que é un asunto moi sensible.

Neste tramo final de campaña criticou moito as chocolatadas do goberno.

É que se fai iso en lugar de, por exemplo, ter apostas claras polo casco histórico, facer aparcamentos para que a xente poida chegar de forma amable ao comercio. Teremos parques temáticos se non damos oportunidades de emprego e desenvolvemento. E hai que traballar para que esta deixe de ser a cidade máis illada de Galicia.

Abriría Candia o auditorio?

O auditorio é unha mostra de que Lugo non é o primeiro para a xente que está no goberno. O que hai que facer é abrilo e enchelo de actividades e dar oportunidades a colectivos que levan anos apuntalando a vida cultural da cidade. Con Candia, o auditorio vai abrir e vai ter unha programación ambiciosa e que teña en conta aos axentes culturais de Lugo.

Xógase moito o 28-M, porque Lugo é unha das cidades na que o seu partido pon a mirada para gañar poder territorial.

Hai que asumir responsabilidades e dar o mellor dun mesmo para intentar recuperar o Concello e a Deputación. É unha responsabilidade grande, pero non son eu, detrás hai miles de persoas e moito traballo. Na rúa, moita xente dime que desta vai. Vexo ganas de cambio.

Que pasará se non ten maioría absoluta e ten que pactar para ser alcaldesa?

O importante serán os proxectos. Calquera acordo ten que facer que Lugo sexa o primeiro. A partir de aí, eu estou disposta a pactar con todo o mundo. E podo dicir que eu xa fun capaz de facelo, porque eu chegei a acordos co PSOE e co BNG. O que non pode ser é vivir nunha confrontación constante con outras administracións.