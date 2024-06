Dos detenidos por estafas en la compra de cobre en varias ciudades, una de ellas Lugo

Axentes da Xefatura Superior de Policía de A Rioxa levaron a cabo unha investigación, dentro da chamada Operación Tesla, que finalizou coa detención de dous homes pola súa presunta participación nun delito de estafa e outro de pertenza a grupo criminal. Os feitos ocorreron en varias cidades do norte de España, entre as que se atopa Lugo

A detención levouse a cabo por axentes pertencentes á Comisaría Local de Vigo.

Os feitos ocorreron en varias cidades (A Coruña, Vigo, Lugo ou Logroño), cando estes homes compraban unha gran cantidade de cobre e coa escusa dunha extrema urxencia, non chegaban a materializar o pago correspondente mediante transferencia bancaria.

Entregaban un xustificante falso coa suposta transferencia bancaria no que aparecía un número de conta ficticio. Unha vez que as empresas comprobaban que non recibiran a cantidade de diñeiro pactada nas súas contas, intentaban contactar con estas persoas e non recibían ningunha resposta, nin vía telefónica nin vía email.

Contacto en Logroño polo cobre

Os feitos ocorridos en Logroño tiveron lugar no mes de marzo nunha empresa dedicada á subministración de material eléctrico. Ao parecer, un dos homes detidos, contactou telefonicamente coa empresa para encargarlles todo o cobre espido do que dispuxesen para esa mesma mañá, ademais de todo o cable de cobre libre de halóxenos.

Así, esa mesma mañá presentouse na empresa cunha furgoneta de grandes dimensións (de aluguer) para proceder á carga do material. Ao non ser un cliente habitual, requiríaselle pago por adiantado. O home proporcionou un xustificante bancario co suposto pago de 18.565 euros.

Aos poucos días, a empresa, ao comprobar que esa cantidade de diñeiro non fora recibida na conta, intentou chamar ao home e porse en contacto con el mediante email pero non foi posible.

Esta circunstancia fíxolles sospeitar que poderían ser vítimas dunha estafa.

Así é o modus operandi da banda

Ao parecer, estes homes, xunto con outras persoas, principalmente familiares destes, realizaban compras e vendas de produtos por Internet, en plataformas de segunda man.

Pero nos últimos meses, dedicáronse a realizar estafas en diferentes puntos do norte do país. As súas vítimas eran empresas de venda de material de electricidade e sempre utilizaban o falso argumento de ter moita présa na compra do material.

Así as empresas, proporcionábanlles o material case de inmediato e estes con a escusa da prema, achegábanlles un xustificante falso (cunha conta ficticia) do suposto pago bancario. Transferencia que non realizaban en ningún dos casos.

E unha vez que as empresas se decataban de que o diñeiro non chegara ás súas contas, intentaban contactar con eles e éralles imposible a súa localización. Para transportar o material, alugaban furgonetas de gran tamaño a nome dun dos detidos.

Os homes cometeron varias estafas por internet

Estes dous homes cometerían, xunto con outras acodes membros da mesma familia, máis de 30 estafas por internet, ao vender supostos cachorros e ao recibir o importe económico nunca entregaban ao animal.

Nun dos casos, o importe defraudado ascendeu ata 38.000 euros. Forman parte dun clan familiar dedicado á comisión de estafas a través da venda online, fundamentalmente de cachorros.

Os homes, un de nacionalidade española e outro de nacionalidade francesa, son residentes en Bilbao actualmente. O primeiro dos detidos, de 23 anos, posúe dous antecedentes previos similares aos actuais. O segundo, de 29 anos, posúe tres detencións previas por feitos similares aos que se lle imputan na actualidade.