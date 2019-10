Detenido el youtuber que lanzó una tarta a un profesor tras colarse en clase

Adolfo C.C, el aspirante a "youtuber graciosillo" que el martes se coló disfrazado en el instituto Muralla Romana de A Piringalla y lanzó un tartazo en plena cara a un profesor, fue detenido este martes por la Policía Nacional. Junto a él también fue trasladado hasta comisaría el joven que le acompañaba grabando el ataque para luego subirlo a las redes sociales.

La broma a ambos parece que les va a salir cara, ya que las acusaciones son por un delito de atentado contra funcionario público y otro de injurias. Desde la reforma legal de 2015, los docentes y los sanitarios en el ejercicio de sus funciones son considerados autoridad, y el artículo 550 del Código Penal contempla penas de uno a cuatro años de prisión, además de una multa. También las injurias con publicidad conllevan importantes multas, así que Punto Lunático, el seudónimo utilizado por Adolfo C.C. en las redes, va a necesitar mucho más que los escasos 200 seguidores que se han suscrito a su canal de Youtube para rentabilizar su broma sin gracia.

El vídeo todavía podía verse este martes en su cuenta de Instagram y en Youtube. Adolfo C.C. entró en el Muralla Romana disfrazado de cebra y con una máscara de payaso terrorífico y, tras recorrer varios pasillos del instituto, entró en una de las aulas y lanzó la tarta directamente a la cara del profesor, que estaba impartiendo una clase de informática. De inmediato, él y su compinche se dieron a la fuga.

Sin embargo, a la Policía Nacional le costó muy poco localizarlos, tras la denuncia interpuesta por el centro educativo. Pese a que en sus últimos vídeos de bromas a lucenses por distintas zonas del centro de la ciudad ya se le ve disfrazado, en los primeros que subió lo hacía a cara descubierta.

ADOLFO SHARK. Punto Lunático ha resultado ser el artista antes conocido como Adolfo Shark, un chaval de 24 años que hasta ahora se promocionaba como el único rapero gitano de Lugo. este martes por la tarde, sin disfraz de cebra ni máscara de payaso, pasó a disposición judicial. El colega que participó en el asalto al profesor grabando el vídeo prestó declaración en comisaría y fue puesto en libertad con orden de estar a disposición del juzgado.

El sindicato de la enseñanza Anpe quiso mostrar su solidaridad con el profesor agredido y exigió a la Consellería de Educación "todo o respaldo e o apoio necesario ao compañeiro agredido, tanto no ámbito xurídico como de calquer outra indole. Anpe pon a disposición do compañeiro agredido toda a súa infraestructura e persoal para non deixar impune tan cobarde agresión".

En este sentido, el sindicato recordó que los docentes tienen reconocimiento de autoridad pública, "o que fai que este tipo de agresións poidan ser xuzgadas non como un simple delito de faltas senón como atentado contra autoridade pública".

El agresor logró multiplicar la audiencia que tenía en varias redes sociales

Los colectivos de docentes estaban este martes indignados por la acción protagonizada por el youtuber en el instituto Muralla Romana, concebida para intentar ganar visibilidad en las redes, un objetivo que tuvo cierto ‘éxito’, aunque pueda tener consecuencia serias para los protagonistas.



Así, el vídeo de la agresión al profesor lucense sumaba anoche algo más de 9.000 visualizaciones en Youtube, donde el autor de la gamberrada, en realidad, solo tiene 228 seguidores.



El detenido intenta también conseguir protagonismo en otra de las redes sociales más populares del momento, Instagram, donde este martes su acción había sido vista por 2.600 personas.



Hasta ahora, sus vídeos habían tenido un escaso eco y muchos lucenses le conocían más por haberle visto en la calle que por las imágenes de las redes. En estas se pueden ver, no obstante, algunas acciones con las que pone a prueba la paciencia de ciudadanos en las calles del centro. No había usado antes la violencia.



La agresión en el instituto causó también conmoción entre muchos lucenses que han sido alumnos del profesor atacado y al que aprovechaban para reconocer por su calidad como docente.