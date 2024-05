Detenido el profesor de un colegio de Lugo investigado por abusos a niñas

El profesor de Música del Ceip Albeiros de Lugo que ha sido acusado por varias niñas de abusos y tocamientos fue detenido este miércoles por la Policía Nacional. El sospechoso, M.A.M.R., pasará la noche del miércoles al jueves en los calabozos de la comisaría ya que los agentes que investigan el caso todavía están pendientes de realizar más interrogatorios y de recibir más denuncias.

Según los testimonios recogidos por este diario y las informaciones facilitadas por fuentes cercanas a la investigación, la credibilidad de los relatos de las niñas, de entre 8 y 10 años, es total. En la práctica totalidad de los casos, lo que cuentan las niñas es casi idéntico: según parece, este profesor llegó a normalizar entre las alumnas el hecho de cogerlas y sentarlas en su regazo, y a algunas les decía que era para que se tranquilizasen.

Luego, a medida que ellas iban acostumbrándose a esta manera de actuar, él iba acercándolas más hasta sentarlas sobre la zona de sus partes íntimas. Además, declararon que les hacía tocamientos en las piernas y por debajo de las camisetas y las agarraba con fuerza para evitar que se bajaran de su regazo.

El maestro se encuentra de baja

Desde el pasado lunes, el profesor ya no imparte clases en el centro, según parece al encontrarse de baja. La Consellería de Educación también ha abierto un expediente, ya que "somos coñecedores do tema e estamos seguindo o procedemento habitual que se segue nestas situacións", respondió este martes a preguntas de El Progreso, "pero como o caso está en investigación policial non podemos aportar máis información".

En las instalaciones del colegio de Albeiros, la jornada lectiva se ha desarrollado con aparente normalidad, si bien la puerta principal de acceso al colegio se encontraba sellada a mediodía con un candado.

Tanto la dirección del centro como los responsables del Anpa (Asociación de nais e pais de alumnos) han declinado hacer declaraciones sobre un caso que se encuentra en manos de la Policía Nacional y en el que no se descarta, por el momento, que puedan producirse nuevas denuncias.

El colegio de Albeiros actuó siguiendo sus "protocolos internos"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, dijo desde Málaga, donde asiste al III Foro de Educación, Innovación y Tecnología Navegando hacia el futuro educativo con creatividad, tecnología y transformación innovadora, que "de confirmarse estas denuncias, esperamos que la persona que hizo esto no salga impune y de no ser cierto evidentemente también que su honor sea recuperado. Por eso es muy importante que se investigue y se llegue al fondo de este asunto", ha manifestado.

Rodríguez, que calificó los hechos investigados como "completamente anómalos y reprochables" en el caso de confirmarse, ha hecho un llamamiento a seguir colaborando con las autoridades para arrojar luz sobre lo sucedido: "Una vez que se conoce y está ya en el ámbito judicial, fuera del ámbito educativo, hay que tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir", ha agregado.

"Supongo que en el colegio se verían desbordados en su momento"

Consultado por el tiempo transcurrido desde que las menores denunciaron presuntamente los abusos sufridos por parte del docente hasta que la Administración autonómica fue notificada, el titular de Educación de la Xunta de Galicia ha asegurado que la actuación de los responsables del centro educativo fue llevada a cabo con arreglo a sus "protocolos internos".

"Supongo que se verían desbordados en su momento y estarían también viendo si era o no era punible lo que se estaba comentando", ha reflexionado al respecto Román Rodríguez.