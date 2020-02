Después de que varias pacientes que acuden a la piscina del servicio de rehabilitación del Hula denunciaran la presencia de un mirón en el recinto, la Policía Nacional abrió una investigación y confirmó que las quejas de las afectadas tenían fundamento, por lo que detuvo al voyerista.

Varias mujeres que acudían periódicamente a la piscina del centro hospitalario denunciaron en comisaría que un varón, "supuestamente un paciente", llevaba ya algún tiempo colándose en los vestuarios femeninos y en otras zonas habilitadas exclusivamente para mujeres. Según explicaron, el hombre las intimidaba con la mirada y les hacía pasar por situaciones "muy incómodas".

Las afectadas explicaron que, al principio, no le dieron demasiada importancia a la actitud del chico, hasta que comprobaron que no se trataba de comportamientos aislados y comenzaron a temer que la situación "fuera a más" y acabara sucediendo "algo más grave". De hecho, además de poner los incidentes en conocimiento de los responsables del servicio, decidieron formalizar la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

Los investigadores acudieron en varias ocasiones a las instalaciones del servicio de rehabilitación del Hula y, finalmente, este lunes por la mañana detuvieron al presunto mirón cuando se encontraba en el recinto. El chico, de 26 años de edad, fue trasladado a la comisaría de la Rúa Chantada como presunto autor de un delito contra la libertad sexual y quedó en libertad tras prestar declaración en la sede policial, a la espera de ser requerido por el juzgado.

El pasado verano, una mujer llegó a ver como alguien introducía un teléfono móvil por debajo de la puerta del vestuario

PRECEDENTES. No es la primera vez que las usuarias del servicio de rehabilitación del hospital lucense denuncian la presencia de un mirón en las instalaciones. El pasado verano, una mujer llegó a ver como alguien introducía un teléfono móvil por debajo de la puerta del vestuario en el que se estaba cambiando.

La joven acabó de vestirse y salió corriendo del habitáculo, pero ya no consiguió ver a nadie por la zona, por lo que no pudo describir ni identificar al mirón y los investigadores no pueden determinar si se trata del mismo hombre que fue detenido este lunes.

La Policía Nacional acudió también en otra ocasión al Hula después de que varias mujeres llamaran a comisaría tras sorprender a un varón en el interior del vestuario femenino. En aquella ocasión, ninguna de las usuarias de la piscina del centro quiso presentar denuncia y el hombre aseguró que buscaba el cuarto de baño y que se había confundido de lugar, por lo que finalmente no fue detenido.