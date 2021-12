Identificado en Lugo un joven sin carné que huyó tras estrellar su coche en el Parque

Tras dos semanas de pesquisas, la Policía Local de Lugo consiguió identificar al conductor de un turismo que el pasado día 10 se fugó tras chocar contra varios vehículos que estaban aparcados en la Rúa Ramiro Rueda y que después dejó abandonado su vehículo en el interior del parque Rosalía de Castro tras estrellarlo contra uno de los cierres ornamentales.

El conductor, V.R.P., de 19 años de edad, tuvo que dejar abandonado el coche debido a los importantes daños que presentaba, que le impedían continuar la marcha. El vehículo fue retirado por el servicio de la grúa municipal.

Los agentes de la unidad de atestados no tardaron en localizar al titular del turismo, pero su labor se vio dificultada porque comprobaron que existían diversos documentos de compra-venta confeccionados el mismo día del accidente a nombre de terceras personas.

Además, este joven, que carece de permiso de conducir, acudió al día siguiente a comisaría a presentar denuncia por el supuesto robo del coche, para intentar ocultar su responsabilidad, pero finalmente no la formuló.

Los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras del centro de control de tráfico y de varios establecimientos comerciales

Para esclarecer el caso los agentes también revisaron las grabaciones de las cámaras del centro de control del tráfico de la Policía Local, realizadas el día 10 en distintas calles de la ciudad, así como de varios establecimientos comerciales. Tomaron asimismo declaración a testigos de ambos accidentes.

El joven, que reconoció los hechos cuando fue citado a declarar en dependencias policiales, tendrá que comparecer ante la justicia por un delito contra la seguridad vial.

Además, la Policía Local le abrió expediente sancionador por carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio, lo que le acarreará una multa de 1.500 euros, y por no haber pasado la ITV en el plazo debido, otros 200 euros. También fue denunciado, según informó este jueves este cuerpo, por conducir "sin la diligencia, precaución y no distracción necesarias" y por "no facilitar su identidad a otras personas implicadas en un accidente de tráfico".