Detenido un hombre acusado de violar a una menor de 14 años, hija de una amiga suya

Efectivos de la Policía Nacional de Lugo arrestaron el pasado lunes a un hombre por violar supuestamente a una menor de 14 años en el domicilio familiar de la niña. Los agentes se movilizaron después de que la madre de la menor denunciase que un amigo suyo había obligado a su hija a mantener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad.

Según explicó la progenitora ante los agentes, la menor le contó que en una ocasión, cuando se había quedado sola con el hombre en el piso, este le había propuesto mantener una relación de carácter sexual, pero ella se negó. Aun así, el hombre no depuso su actitud y la agredió sexualmente, aprovechándose de su superioridad física y de la corta edad de la niña. Tras escuchar el testimonio de su hija, la mujer decidió interponer una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y el hombre fue detenido.

El acusado ingresó tras su arresto en los calabozos de la comisaría provincial de la Rúa Chantada y este martes por la mañana fue trasladado a la sede judicial de Armando Durán, donde fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 3. Tal y como confirmaron fuentes próximas al caso, el hombre —que estuvo asistido por su defensa— se acogió a su derecho a no declarar, por lo que ni tan siquiera explicó si se llegó a producir algún tipo de relación sexual, consentida o no, entre ambos. En cualquier caso, al ser menor de 16 años, la víctima no habría podido mostrar un consentimiento que tuviese validez. La menor, por su parte, declaró ante el juez durante más de una hora y, tras escuchar su testimonio, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión del detenido. Este martes por la tarde, las partes todavía esperaban la resolución del magistrado para saber si el detenido quedaba en libertad o tenía que ingresar en un centro penitenciario.

Un caso similar a este —de haberse producido tal y como afirma la víctima— fue juzgado hace unas semanas en la Audiencia Provincial de Lugo y acabó con el agresor condenado a once años de cárcel. El hombre mantenía una relación sentimental con la madre de la niña y vivía con ellas en un domicilio de la capital. Aprovechando la relación de confianza que tenía con la menor, el acusado empezó a realizarle tocamientos y poco a poco la fue convenciendo para realizar otras prácticas sexuales, hasta llegar a mantener con ella relaciones sexuales completas. Estos hechos se llevaron a cabo entre 2013 y 2015, desde que la menor tenía doce años hasta que cumplió los catorce.

El acusado, tal y como reconoció ante los magistrados de la Audiencia en el transcurso de la vista oral, consiguió doblegar a la menor a sus deseos sexuales aprovechando la ausencia de la madre, que no estaba en Lugo porque había tenido que realizar un viaje al extranjero. Las agresiones sexuales a la menor finalizaron cuando la madre se percató de lo que sucedía y puso fin de inmediato a la convivencia con el procesado. La víctima, que ya es mayor de edad, ratificó los hechos en la vista y contó que el hombre la convenció para mantener relaciones sexuales con ella en varias ocasiones. Finalmente, la Audiencia Provincial de Lugo le impuso una pena de once años de prisión.