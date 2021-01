Detenido un conductor ebrio que golpeó con la puerta de su coche a un agente en Lugo 

Un hombre ha sido detenido en Lugo por golpear con la puerta de un vehículo a un agente que lo instó a someterse a la prueba de alcoholemia mientras conducía pese a haber sido suspendido el permiso correspondiente.

Fuentes municipales han precisado que los hechos tuvieron lugar poco antes de las 23,00 horas de este jueves, cuando una patrulla observó que el conductor de un vehículo que circulaba por la calle Tino Grandío no utilizaba el cinturón de seguridad.

Por ello, le dio el alto, tras lo que observó que el hombre presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que su permiso de conducción había sido suspendido por resolución judicial hasta el próximo mes de julio. Además, el vehículo carecía de seguro obligatorio y no había sido presentado a la inspección técnica en el plazo debido.

Los agentes requirieron al conductor para que se sometiese a la realización de las pruebas de detección alcohólica, pero este se negó mientras mostraba una actitud agresiva y violenta. Además, golpeó con la puerta del vehículo a un policía en las piernas y rechazó abandonar el turismo para poder ser trasladado a dependencias policiales.

DETENCIÓN. Como consecuencia, fue detenido y, dada la gran resistencia opuesta, fue inmovilizado y esposado. Una vez en dependencias policiales, aceptó someterse a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado más de cuatro veces superior a la tasa máxima permitida.

También se le abrieron expedientes sancionadores por no disponer del seguro obligatorio, no pasar la ITV en el plazo establecido y no utilizar el cinturón de seguridad y se inmovilizó su vehículo.

Asimismo, se instruyó un atestado para su remisión a la autoridad judicial por la supuesta comisión de delitos relacionados con la conducción bajo efectos de bebida alcohólicas y pese a encontrarse suspendido el permiso correspondiente, además de por desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad.

CONTROLES DE TRÁFICO. En otro orden de cosas, en torno a las 19,20 horas de este miércoles, la Policía Local dio el alto a un vehículo que circulaba por la calle Marqués de Ombreiro de forma irregular. Tras comprobar que el conductor presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas, este fue sometido a las pruebas correspondientes, que arrojaron un resultado cuatro veces superior a la tasa máxima permitida, por lo que fue denunciado.

Mientras, sobre las 19.30 horas de este miércoles, tuvo lugar un accidente de circulación en el que se vieron involucrados dos vehículos y que causó daños materiales en la calle Milagrosa.

Tras ser sometidos a las pruebas de detección alcohólica, uno de los conductores arrojó un resultado más de cinco veces superior a la tasa máxima permitida y una de las más altas registradas en el último año (1,33 miligramos de alcohol por litro en aire espirado). Por ello, fue denunciado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial.

Por otra parte, sobre las 1,45 horas de este jueves, otro conductor fue denunciado tras ser sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojar un resultado que triplicaba la tasa máxima permitida. También se le cursó otra denuncia por desobedecer a los agentes al quebrantar la orden de inmovilización del vehículo.