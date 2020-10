Detectan un positivo entre los trabajadores del cementerio municipal de Lugo

Uno de los trabajadores del cementerio municipal de San Froilán ha dado positivo en coronavirus, lo que ha obligado a confinar a cuatro operarios. "Tal e como indica o protocolo, o persoal que tivo contacto co traballador infectado está a pasar polo período de corentena", indicó la edil responsable del área de Participación y Servicios para el Vecindario, Cristina López.

No obstante, el contagio no afectará al funcionamiento del cementerio, pues, como señala López, "estamos a traballar xa en reforzar o persoal para poder continuar coa actividade habitual da instalación seguindo o plan de actuación elaborado para responder en caso de contaxio".

La edil de Participación recordó que se realizará una desinfección exhaustiva de la instalación y mostró el compromiso del área de Participación para "colaborar coas empresas funerarias e evitar que esta situación non xere ningún tipo de alteración no funcionamento do cemiterio".