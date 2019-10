Renfe reduce plazas en Lugo de trenes que envía a Murcia

Sacar billete para viajar en tren entre Lugo y Madrid –también entre Lugo y Barcelona– y a la inversa, es cada vez más difícil, según denuncian sindicatos y usuarios que lo sufren, debido a que a menudo el número de plazas que se ofrecen es insuficiente, sobre todo los fines de semana. Una de las razones es que Renfe desvió a la ruta de Murcia dos trenes Alvia que utilizaba para reforzar servicios en la comunidad gallega, aunque la compañía asegura que este hecho no está afectando a los servicios de Galicia. Contradicen esta afirmación, el ingeniero con raíces en Muras y afincado en Madrid Luis Baamonde, conocedor de los entresijos del sector ferroviario español, y sindicatos como CGT.

En 2016, Renfe aumentó las conexiones de Lugo con Ourense, con lo que se incrementaron también las opciones de viajar a Madrid al poder enlazar con trenes que salen de As Burgas. Ya entonces había muchas ocasiones en las que los trenes se llenaban, como sucede ahora. A veces es imposible encontrar billete desde días antes y, aunque fuentes no oficiales aseguran que en ocasiones este hecho está relacionado con la manera en que Renfe maneja las ventas –sacando billetes de larga o de media distancia, según sus intereses–, la demanda es alta, pero a diferencia de ahora, tiempo atrás se reforzaban los servicios a Galicia cuando los trenes se llenaban.

La ruta Galicia-Madrid tenía dos composiciones Alvia que se utilizaban para reforzar el servicio entre la capital y Ourense. En septiembre del año pasado fue desviada una a la ruta del mediterráneo y en junio de este año, otro, según reconoce Renfe, que sostiene que los vehículos de su parque no están asignados a una provincia o comunidad autónoma determinada, "sino que se utilizan en función de las necesidades del servicio". También afirma que está ampliando su parque de trenes Alvia "para seguir prestando el servicio con normalidad".

Sindicatos y usuarios denuncian la escasez de plazas

La compañía sostiene que el aumento de las frecuencias a Murcia "en ningún caso ha afectado al servicio de trenes Alvia con origen o destino Galicia, que sigue reforzándose los fines de semana o en periodos punta del año", dice. No precisó qué refuerzos hubo desde entonces ni con qué trenes.

La doble composición estaba formada por dos convoyes que no se comunicaban entre sí y cada uno llevaba su revisor, pero permitían ofrecer muchas más plazas. Ahora, al haber menos, muchas veces los asientos se cubren con viajeros de ciudades intermedias, sobre todo de Zamora y León, con lo cual quedan menos plazas disponibles para la provincia de Lugo. La doble composición no podría pasar de Ourense porque los andenes de las estaciones de Lugo no tienen tamaño suficiente.

La escasez de plazas es un problema que Renfe ha reconocido en alguna ocasión, como en abril de 2017, después de que redujera dos vagones del nocturno a Madrid. Entonces defendía que, en contraposición, había reforzado los servicios diurnos porque eran los más demandados, aunque sindicatos como CGT siempre defienden que son usuarios distintos.

La presidenta de Adif pide más frecuencia para Galicia y Renfe dice que los trenes no están asignados a territorios determinados

Santiago González, trabajador de Renfe en la estación de Sarria y representante del Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), asegura que para subirse al tren en esta localidad los fines de semana y los festivos hay que comprar el billete con mucha antelación y que incluso por la semana a veces es difícil encontrar plaza. "Para viajar a Madrid hoy –explicaba este jueves– el tren de las 9.00 estaba completo y en el de las 11.36 horas solo había veinte en preferente [las más caras]. Otro ejemplo: en agosto ya era imposible comprar plaza en el tren hotel de Barcelona para todo septiembre", cuenta este ferroviario, quien recuerda que en 2015 la provincia se quedó sin los trenes nocturnos los sábados. Que la demanda es superior a la oferta parece un hecho objetivo, como lo es que, a más servicios, más viajeros, como demostró el aumento de frecuencias de 2016. Hasta la presidenta del gestor ferroviario (Adif), la lucense Isabel Pardo de Vera, aludía a la necesidad de más frecuencias en Galicia.

"Agora os trens repáranse menos"

La reducción de trenes tiene más consecuencias. Un representante del sindicato CGT explica que, al haber menos vehículos, no pueden entrar a revisión en talleres con la frecuencia que se debería, lo que se traduce en "máis avarías".



Problemas para cubrir

Al haber menos trenes disponibles, hay más averías y menos posibilidad de sustituir las composiciones cuando se estropean, de manera que se causan más trastornos a los viajeros, denuncia CGT.