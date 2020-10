El covid persistente: "Después de 5 meses sigo con ahogos"

EN MARZO Mónica Bermúdez dejó de ir a su trabajo en el kiosko de la Once que hay próximo al multiusos de la Xunta porque su empresa envió a todos los trabajadores a casa antes de que se declarase el estado de alarma. Empezó a encontrarse mal enseguida. Primero, dolor de cabeza; después de garganta, después tos, después, problemas digestivos. Le hicieron una PCR que dio negativa, pero pasado el tiempo no mejoraba. Empezó a tener ahogos. "No es como con el asma, no es la misma sensación. Sientes que eres incapaz de hacer que entre nada de aire en los pulmones. Tampoco el dolor de garganta se parece a otro que hubiera tenido, es un dolor como si tuvieras un golpe, una mazadura en esa zona", explica.

Su médico solicitó una segunda PCR y, antes de que el equipo que toma las muestras pudiera hacérsela, ella tuvo que acudir a Urgencias del Hula el 6 de abril, donde ingresó con sospecha de infarto pulmonar. Este se descartó pero una segunda PCR confirmó que tenía covid-19. Pasó una semana en la planta de la unidad de infecciosas y, desde que salió del hospital, vive en una especie de nebulosa, una prolongación de la enfermedad que va y viene. No ha dejado de tener del todo ninguno de los síntomas iniciales. Ha tenido que ir a Urgencias por las cefaleas, al endocrino porque el covid descontroló una diabetes insulinodependiente antes controlada, al especialista de Digestivo por el malestar de estómago y las diarreas. Sigue con tos, dolor de garganta, "un cansancio extremo, de no poder moverte", problemas para dormir y taquicardias que no se explica, que la asaltan cuando lleva dos horas sentada tranquilamente. "A veces tengo ahogos. Tras cinco meses me sigue pasando", explica. Le falla la memoria y tiene lagunas en su relato. De antes de marzo recuerda todo, a partir de entonces, a trozos.

Mónica Bermúdez dice que sigue teniendo fatiga, un tipo de "cansancio extremo" que impide actividades cotidianas

No todos los días son iguales. Algunos le hacen albergar la esperanza de que ya está, de que ya lo ha dejado atrás, ya ha pasado. Pero vuelven. "Mi incertidumbre es si son secuelas o es la propia enfermedad. Yo creo que es la misma enfermedad", apunta.

Mónica está en dos asociaciones de pacientes de covid persistente y es una de las cientos de afectadas que han participado en la encuesta que la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SMEG) ha puesto en marcha a nivel nacional. Lo que se cree es que, efectivamente, lo que le pasa a pacientes como ella no son secuelas, sino síntomas, la misma enfermedad perseverando.

"Está probado que un porcentaje de pacientes que pasan el covid tienen fibrosis pulmonar. Es una secuela de la enfermedad, antes no la tenían, sino que la tienen a consecuencia de ella. Los pacientes con covid persistente tienen síntomas de la enfermedad", explica Lorenzo Armenteros, médico en el centro de salud de Illas Canarias, portavoz de la SEMG y uno de los autores del kit de atención básica a estos afectados, un protocolo destinado a facultativos de Familia que recopila las pruebas diagnósticas que pueden ser precisas y elementos de seguimiento de esta enfermedad.

Es el caso de Mónica Bermúdez y el de los centenares que está estudiando la Sociedad de Médicos Generales en un proyecto nacional con liderazgo lucense

La definición de covid persistente alude, por tanto, a todo ese conjunto variopinto de síntomas que pacientes que pasaron el covid —con diagnóstico por PCR o no— siguen teniendo más allá de lo que se considera la fase aguda de la enfermedad y que se limita al mes, mes y medio posterior al diagnóstico. Los enfermos de covid persistente pasan 3, 4, 5, 6 meses con los mismos síntomas.

"Una de las características es que esos síntomas no aparecen todos los días. Pueden estar sin ellos dos o tres días y que regresen", explica el doctor Armenteros. Esta es una circunstancia de especial importancia porque, en este momento, a un paciente con covid aislado en su casa no se le hace una PCR para darle el alta. Si ya ha pasado el período de cuarentena —diez días en los positivos y catorce en los contactos estrechos— y lleva tres días consecutivos sin clínica se le da directamente.

El doctor Armenteros se pregunta si no sería precisa también una confirmación diagnóstica porque puede ocurrir que, transcurrido ese tiempo, vuelva a tener síntomas y cabría la posibilidad de que aún tuviera capacidad infectiva.

BAJAS. Cuando se da una recaída, la causa de la baja son los síntomas, ya que no el sistema no contempla en la actualidad una nueva baja por covid a no ser que se tratase de una reinfección.

Precisamente, esa es una de las ‘patas’ del proyecto de la SMEG, las de las incapacidades temporales de esos pacientes con covid persistente, que tienen que continuar de baja muchos meses después de que haya pasado la fase aguda de una infección que se considera generalmente resuelta a los 14 días. O, como mucho, si los síntomas han sido más severos, al mes.

Muchos enfermos de covid persistente han pasado la enfermedad aislados en casa, con un control telefónico y sin posibilidad de acceder ahora a las revisiones hospitalarias que sí tienen pacientes que han tenido formas más graves y han estado ingresados.

Sin embargo, un aspecto llamativo es que la gravedad de los síntomas que perseveran no está relacionada con la gravedad en la fase aguda. Es decir, puede pasarse la infección con escasos síntomas y, superadas las primeras semanas, sumar otros y más graves.

Además de las bajas y los protocolos, la sociedad también tiene en marcha un ambicioso proyecto de investigación, en el que participa Pilar Rodríguez Ledo, subdirectora médica del área sanitaria de Lugo y responsable de docencia, y que comenzó con una amplia encuesta en la que los pacientes contestan a preguntas sobre la perseverancia de síntomas y su gravedad. "Sigue en marcha", indica la doctora Rodríguez Ledo, que calcula que se tardará un año en tener resultados en firme.

Mónica es una de las participantes. Cree preciso dar visibilidad a situaciones como la suya.

Mujeres y por debajo de los 50

​Mónica Bermúdez encaja en el perfil de pacientes más afectados por covid persistente que pintan los resultados preliminares de la encuesta de la SGEM: el de una mujer y por debajo de los 50 años.



La media de duración de síntomas es de 127 días; es decir, cuatro meses.



Incapacidad de 7

El 50% de los encuestados por esta sociedad de médicos de Familia estima que su incapacidad, a causa del covid, es igual o superior a 7, en un intervalo de 7 a 10. Fiebre, malestar general o dificultad para respirar son algunos de los síntomas que siguen teniendo, así como dolor de cabeza o problemas digestivos.