La despensa común de tantos

HACE CASI 20 años, Amadora Núñez tuvo un accidente de trabajo que la dejó postrada en una silla de ruedas durante un año. Desesperó pensando por qué le había pasado a ella. "Pero logo caín na conta de que era moi egoísta, porque eu tiña resolta a miña vida e tiña ao meu lado á miña familia. E había moita xente que estaba peor ca min", recuerda.

Así que un día se sentó en su cama y comenzó a redactar el documento que sentaría la base del Banco de Alimentos de Lugo. "Comuniqueime cunha entidade que se estaba facendo en Madrid e con outras persoas de toda España. Xuntámonos e comezamos a dar forma á Federación Española de Bancos de Alimentos".

Desde entonces, el Banco de Alimentos de Lugo (ayudada a través de la fundación Dignidad-Aviva, que es la que realiza el reparto de alimentos a familias) ha alimentado a miles personas de toda la provincia. Actualmente, solo en la capital atienden a más de 1.500 familias y reparten entre 15 y 17 toneladas de comida.

Además, el Banco tiene dos delegaciones, una en A Mariña (que atiende a cerca de 3.000 personas y reparte alrededor de 12 toneladas de alimentos), y una más pequeña en Monforte de Lemos (que reparte en torno a 4 toneladas de comida a 450 personas).

Los voluntarios son la base del Banco, que es capaz de movilizar a más de mil para una campaña de recogida de alimentos

El Banco, además, proporciona alimentos a 54 organizaciones de toda la provincia como residencias de ancianos, centros de acogida, de menores y de personas con discapacidad, entre otras.

SUSTENTO. Las dos naves que el banco de Alimentos tienen en O Ceao se llenan de comida gracias a las donaciones de particulares y empresas. Pero, aunque el recurso principal en el que se sustenta es la comida, también necesita ayuda económica para subsistir. La gran mayoría del dinero proviene de las instituciones. "A Deputación danos uns 9.000 euros ao ano que só gastamos en ovos, porque lles pedimos que foran para iso. Tamén a Xunta nos axuda con 12.000 euros, que empregamos en pagar os alquileres. O Concello de Lugo, en cambio, non fai ningunha aportación económica", afirma la presidenta del Banco.

Pero todo este dinero no es suficiente para mantener la organización a flote. De hecho, en estos momentos atraviesa un momento económico delicado: tiene unos 12.000 euros de deudas. Según Núñez, "as naves lévannos 1.500 euros de aluguer ao mes, os cartos destinados para ovos non son suficientes (pois ao ano gastamos preto de 25.200 euros só en ovos), a luz das naves son 300 euros ao mes, tamén hai que facer o mantemento aos vehículos que precisamos para recoller comida...". También se queja de que, pese a ser una organización que ayuda a desfavorecidos, el Ayuntamiento les cobra la basura, el agua o el rodaje. "A cantidade é unha salvaxada", dice.

Los martes y los viernes, días de reparto, la nave de O Ceao donde opera es siempre un hervidero

REPARTOS. A pesar de todo, el Banco sobrevive como puede dando comida a todo el que lo necesite. Los martes y viernes, cientos de personas se agolpan a las puertas de la nave para recoger un lote de comida. Sus usuarios provienen de todos los rincones del mundo, como Galicia y otros lugares de España, Portugal, Rumanía, Siria, Mongolia, Colombia, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Marruecos... Pero Amadora defiende que "todo o que está en Lugo, é lugués".

Entre la gente que acude a por comida hay situaciones de todo tipo: refugiados que escapan de los horrores de su país, personas que enfermaron y se quedaron sin trabajo, jubilados que con una pequeña pensión mantienen a hijos y nietos, viudos con una familia numerosa, mujeres que han sufrido violencia machista...

UNA GRAN FAMILIA. Para hacer frente al reparto de tantas toneladas de comida, el Banco se apoya en los voluntarios, que son una parte fundamental de su funcionamiento.

"Ser voluntaria é unha maneira de compensar polo que che axudan; é o mínimo que podíamos facer polo Banco", confiesa Noelia, voluntaria y usuaria

Los habituales son los encargados de que el reparto se haga de forma ordenada, y también se ocupan de la nave almacén: selección de comida, descargas, organización...

Algunos de los voluntarios son personas que ponen su tiempo libre a disposición del Banco. Otros están ahí cumpliendo una condena de servicios a la comunidad. Otros –la mayoría– son también usuarios del banco a los que se les pide que colaboren en los trabajos de la asociación.

Uno de ellos se llama Ali y viene de Jordania, aunque su país de origen es Siria, de donde escapó con su familia de la guerra y de la falta de recursos. Lleva en Lugo seis meses y todavía no habla del todo el idioma, pero se defiende bastante bien para la hora semanal que lleva de clases de español desde hace cuatro meses. Como puede, explica que lo único que quiere es trabajar para mantener a sus cinco hijos.

"Ayudar al Banco me sirve como terapia. Aquí me siento muy acogido y me han dado mucho cariño", cuenta Fer, uno de los voluntarios

Noelia es otra de las voluntarias. Lleva casi cuatro años siendo también usuaria del Banco. Su enfermedad la dejó sin recursos y le obligó a pedir ayuda. "Ser voluntaria é unha maneira de compensar por todo o que che axudan; é o mínimo que podíamos facer polo Banco. Ademais aquí síntome como na casa", cuenta.

Fer no es usuario, pero sí que colabora como voluntario desde hace un año y medio y asegura que no va a dejarlo. "Tengo agorafobia y ayudar en el Banco me sirve como terapia. Aquí me siento muy acogido y me han dado mucho cariño".

Al hablar con los voluntarios, la sensación que transmiten es de eterna gratitud hacia el Banco y a su presidenta. Entre ellos se conocen, se ayudan y se apoyan, más allá de las tareas que realizan como voluntarios. Más que una asociación, lo que transmite el Banco se acerca más a una gran familia.

Donar tiempo y comida

La mejor forma de ayudar al Banco de Alimentos es donando tiempo y comida. "Nós nunca pedimos cartos. Preferimos o diñeiro das institucións, porque así podémolo xustificar ante elas", asegura Amadora Núñez.



Para donar comida, se puede llevar directamente a la nave del Banco en O Ceao o llamar y pedir a los voluntarios que recojan un lote en el supermercado indicado.



Lo mejor es donar alimentos imperecederos, como arroz, legumbres, pasta, aceite, galletas, azúcar...



Voluntariado

Para las operaciones de recogida de alimentos, el Banco siempre necesita voluntarios. "Para estes eventos podemos chegar a precisar 1.000 persoas", declara la presidenta.



También se puede colaborar en la nave pero suelen tener bastantes ayudantes. "O certo é que para os días de reparto temos xente, así dá gusto".