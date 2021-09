Desmantelan de madrugada una fiesta privada en un bajo de Lugo

Agentes de la Policía Local han desmantelado una fiesta celebrada en un bajo situado en Lugo y han denunciado a las seis personas que participaron en la misma por incumplir la normativa covid-19. Fuentes policiales han detallado que los hechos tuvieron lugar sobre las 3.25 horas, cuando varios vecinos de la calle Campos Novos contactaron por teléfono con la sala del 092 para alertar de ruidos procedentes de una fiesta celebrada en un bajo de la zona.

Posteriormente, una patrulla se desplazó al lugar, donde comprobó que seis personas no convivientes se encontraban reunidas pese a que estos encuentros no están permitidos entre las 3.00 y las 6.00 de la madrugada. Además, estas personas se encontraban cantando y no utilizaban mascarilla, mientras se reproducía música a un volumen elevado. Por este motivo, fueron denunciadas por una infracción a la Ley de salud de Galicia.

Finalmente, las cuatro personas no residentes en el lugar lo abandonaron de modo inmediato, por lo que cesaron las molestias causadas por la fiesta.