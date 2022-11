Desigual seguimiento de la hostelería lucense al apagón por el coste energético

La noche lucense fue a las 19.00 horas de este martes, y durante cinco minutos, un poco más oscura de lo habitual a estas alturas del año. Se debió al apagón de luces al que estaban convocados los hosteleros en protesta por el alza del costo de la energía para sus negocios. No obstante, en la ciudad el seguimiento fue bastante desigual: el determinados lugares el apagón de algunos locales fue muy evidente, pero en otros apenas se notó, bien por la escasa incidencia o bien porque la hora elegida cogió a algunos locales cerrados o con muy poca actividad.

Uno de los que sí decidió participar en el apagón fue el propietario del Porta de Santiago. José Manuel Cela considera que este gesto debe llevar a que "el Gobierno busque una solución, bien sea una bajada de impuestos o lo que se necesite". Cela pone de ejemplo su propio local, por el que afirma que paga ahora facturas de electricidad de 3.300 euros al mes cuando antes pagaba unos 800: "Y eso en un establecimiento como el mío que abro apenas para las comidas y para las cenas, pero hay otros que abren todo el día y tienen más de 5.000 euros de gastos".

Este hostelero añade además que las subidas no se limitan a la energía, "sino que ha subido todo, hasta la materia prima", lo que ha colocado al sector en una situación "inaguantable". Por ello, confía en que la patronal hostelera pueda negociar con las autoridades medidas "como una bonificación como la de la gasolina o que nos bajen los impuestos".

En una de las zonas calientes de hostelería en la ciudad, Augas Férreas, la cafetería Cook también apagó todas sus luces, incluidas las de la terraza. Suso Díaz, su propietario, decidió secundar la protesta "por solidaridad, por colaborar", ya que reconoce hasta ahora el desmesurado incremento de los costes energéticos no ha llegado a afectarle: "Yo tenía hasta ahora un contrato con la suministradora, por lo que no me ha subido. Pagaba la luz más cara que hace cuatro años, pero todavía no a los precios actuales".

Es consciente, no obstante, de que la situación puede cambiar en un instante "y de que ahora llega lo del tope del gas", por lo que "hay que estar ahí y tratar de hacer presión. No sé si valdrá de mucho, pero al menos mostrar cuál es la situación".

Suso Díaz ignora, de todos modos, cuál es la solución, "porque no es un problema solo de España, sino de todo el mundo. No es fácil la situación, no me gustaría estar en el papel de los que legislan". El caso es que "sin energía barata no puedes ser competitivo. Yo podría seguir subiendo los precios si mis clientes tuvieran dinero para gastar, pero si nadie tiene dinero no puedo hacer nada".

El apagón no se notó demasiado en Campo Castelo, donde el Chuché era uno de los pocos locales abiertos este martes. Elías Vázquez, también dispuesto a apagar, se encontró casi solo en el empeño. "Mi local ha pasado de pagar 500 a 1.400 euros al mes", explica, para asumir que las cosas no cambiarán, sino que irán a peor: "Ahora tengo las estufas para terraza, que no voy a dejar de usar porque al final significa que dejen de venir clientes". Por ello, esperaba que "estos gestos como el apagón al menos ayuden en algo".

Reclamaciones

Menos impuestos y bonos eléctricos

1. Modificar el sistema de cálculo de tarifas.

2. Aprobación y puesta en marcha de bonos eléctricos.

3. Eliminación de peajes y búsqueda de fórmulas de contratación adaptadas a la realidad de sector.

4. Rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios, estableciendo suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos.

5. Otorgar avales públicos para poder acceder a compras de suministros renovables a largo plazo por parte de grupos de usuarios.

6. Promover los sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector.

7. Disponer de un estatuto similar al de consumidor electrointensivo.