El desierto, por patria

Se marchó del Sáhara con solo 6 años y se vino a España, donde su padre estaba trabajando y consiguió reagrupar a su familia. Y, aunque el resto de su vida la hizo en nuestro país y la mayoría en Lugo, todos los veranos no dejó de visitar a su familia en el campamento de El Aaiún, lo que acabó uniéndola a sus orígenes. "Desde que España le dio la espalda al pueblo saharaui, afirmando que era un territorio autónomo de Marruecos, las relaciones con Argelia están más complicadas y también es más difícil volar a los campamentos pero, aun así, aprovechamos los vuelos del programa Vacacións en Paz y conseguimos estar allí dos semanas en septiembre", dice.

Souadou Mohamed Fadel es mediadora intercultural y profesora de español para extranjeros en la ONG SenValos, centrada en la migración. Antes, trabajó para otra organización, Diaconía, de acogida a refugiados. "Pese a llevar ya 20 años en España y, de estos, 15 en Lugo, nunca perdí el contacto con los campamentos y mis recuerdos de allí están muy vivos en mi mente porque nunca se cortó el vínculo con mi tierra, donde están mis abuelas y mis tíos y con los que solemos hacer videollamadas", afirma.

En sus últimos viajes, Souadou descubrió que la situación allí es peor. "Casi no existen ayudas internacionales y la gente sobrevive gracias al dinero que le envían sus parientes en el extranjero o las familias que acogen niños en verano, en el programa Vacacións en Paz. Antes, había envíos de alimentos como atún, azúcar o aceite. Ahora, no. Todo está, además, más caro. Un kilo de carne sale por 20 euros. En cambio, sí se mejoró en que empieza a haber luz eléctrica en las casas de adobe –que cada vez son más– y en las haimas o tiendas de campaña cuando hace años se suministraban con placas solares y baterías", explica.

Souadou Mohamed califica la posición del Gobierno español sobre Marruecos como "una decepción" que, en cierto modo, ya esperaban. "España siempre nos dio la espalda: desde que se produjo la Marcha Verde en 1975 –la invasión pacífica de Marruecos que acabó por separar familias y ocupar casas de saharauis– y desde que firmó el pacto tripartito con Marruecos y Mauritania, que permitió dividir el antiguo territorio del Sáhara español y que fue una venta. Pero España sigue siendo, aún hoy, la potencia administradora del Sáhara y no podía haber salido de ese territorio sin un proceso de descolonización. De hecho, para sobrevolar el Sáhara Occidental hay que pedir permiso a España, no a Marruecos", comenta esta mediadora intercultural saharaui, quien añade que, además de Pedro Sánchez, otros gobernantes socialistas como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero "también dieron la espalda a los saharauis".

Hace casi tres años, el Frente Polisario –el movimiento de liberación para conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de la ocupación marroquí– declaró la guerra a Marruecos, lo que también contribuye a empeorar la forma de vida de la población refugiada. "Los jóvenes que no están estudiando se desesperan. Allí no hay trabajo y están deseando venirse a España o irse a otras partes de Argelia", dice Souadou Mohamed.

Esta joven no recuerda lo que era el Sáhara español pero sí tiene los referentes de sus padres –nacidos en la zona invadida por Marruecos y antes española– y de sus dos abuelas. "Ellas fueron las que más sufrieron esta situación. Les habían dicho que iba a ser algo temporal y ya va casi medio siglo. Entonces, dejaron sus casas con la idea de volver y eso no se cumplió. En todo este tiempo, se separaron familias. Algunos se quedaron allí, bajo la ocupación marroquí, y otros marcharon refugiándose en Argelia. Hay madres que dejaron a sus hijos en zona ocupada y familias que en 50 años no se vieron. Esta gente lo pasa peor. Yo, en cambio, como otros jóvenes, soy activista por mis padres pero a mí no me arrebataron nada", insiste Soaudou.

Este sábado Souadou participará en la concentración y marcha que saldrá de la Subdelegación del Gobierno a las once para conmemorar el aniversario de la autoproclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, por el Frente Polisario. Un Estado reconocido por más de 80 países.