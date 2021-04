El descenso de los casos activos se frena en Lugo pese a sumarse solo seis positivos

La pandemia de coronavirus se mantiene en la provincia de Lugo en una situación que parece de meseta, tras el duro golpe que representó la tercera ola. Los datos publicados este martes por la Consellería de Sanidade constatan, con todo, que se ha frenado el descenso de los casos activos de las últimas jornadas, que se sitúan en 139. A la espera de ver si el cambio es puntual o se mantiene, son seis infecciones activas más de las computadas el lunes, lo que no impide que las cifras se mantengan en niveles del pasado verano.

El descenso se para a pesar de que solo se suman seis nuevos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, que son tres menos que en la jornada anterior.

La clave radica en que se registran menos nuevas altas que nuevos contagios, atendiendo a los datos recabados hasta las seis de la tarde del lunes.

Lo que no cambia es el número de personas hospitalizadas con covid en la provincia, once. Tres están en la unidad de cuidados intensivos del Hula, una más que el lunes. El resto, en planta, se reparten entre ese mismo centro —donde están cinco— y el Hospital Comarcal de Monforte —tres—. En el de A Mariña ya no hay pacientes ingresados.

Desde el inicio de la pandemia han superado el virus 11.743 personas en Lugo y han fallecido 220 personas con covid, aunque Sanidade contabiliza 212 al no tener en cuenta a algunos enfermos de Lugo que murieron en otras áreas sanitarias.

GALICIA. En el conjunto de la comunidad, la presión por el covid-19 en los hospitales gallegos ha registrado un descenso en la última jornada, con diez personas menos ingresadas por esta enfermedad —aunque hay una más en la Uci— mientras siguen aumentando los contagios por encima del centenar, en concreto 139.

Según los datos del Servizo Galego de Saúde, hay 209 personas hospitalizadas, de las que 176 están en planta y 33 en las unidades de críticos.

El número de casos activos asciende a 2.211, que son 37 más, mientras que la cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia en Galicia es de 117.767, tras los 139 nuevos contagios de este lunes. Además, se han curado 113.221 personas y otras 2.357 han fallecido.

Por áreas sanitarias, A Coruña sigue siendo la más afectada en términos absolutos, aunque continúa bajando, con 685 casos activos, 10 menos, tras 21 nuevos positivos por PCR, los mismos que el día anterior.