Los desbroces en Lugo: a 250 euros el kilómetro para dejar 5 centímetros de hierba

El Concello de Lugo prevé iniciar en las próximas semanas el desbroce de pistas en la zona rural, una labor que saldrá a 254 euros el kilómetro.

Así se desprende del resultado de las ofertas presentadas por las empresas que compitieron por este contrato y del resultado de la licitación.

Los detalles del concurso

La labor de desbroce fue presupuestada por el Concello en un máximo de 284,35 euros el kilómetro, lo que suma un importe global de 213.262 euros. Se sacó a concurso en cuatro lotes, que agrupan a las parroquias de la zona norte, sur, este y oeste. Al primero y al segundo solo se presentó una empresa, Diego García Besteiro, que fue también la que realizó la mejor oferta para los otros dos. Los precios que ofrece por kilómetro oscilan entre los 233,72 euros del lote 1 a los 272,12 del lote tres.

Las otras empresas que presentaron ofertas fueron Servicios Agrícolas Moure y Isidro Hermanos Blanco Trigo.

El fin de estos trabajos es eliminar la vegetación que crece a los lados de las pistas, para favorecer la visibilidad y la evacuación de aguas. Según el pliego de condiciones, la roza será mecánica o manual, debe alcanzar paseos, cunetas, taludes y las ramas de los árboles hasta una altura mínima de 4,50 metros.

La franja mínima de desbroce debe ser de dos metros en ambos lados de la vía, siempre que la pendiente del talud sea inferior a 45 grados y de tres metros si supera esa inclinación.

Altura máxima de la vegetación

La altura máxima de la vegetación tras la siega no deberá superar los cinco centímetros. En torno a elementos como señales, postes, contenedores de basura y muros, la roza debe ser manual para alcanzar un resultado óptimo.

La empresa debe garantizar que puede disponer de al menos dos tractores, con máquina de brazo o combinada brazo-terrera, de dos rozadoras de mano y de los elementos de señalización necesarios.

En principio, el desbroce debe realizarse entre junio y septiembre, aunque podrá prorrogarse hasta octubre, y debe ser simultáneo en las cuatro zonas. El orden de las pistas podrá variar en función de factores como la climatología, las fiestas patronales y el estado de conservación.

Desbroces en zona urbana

El concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, informó este martes de la roza que se lleva a cabo ya en la zona urbana, a cargo de la empresa EcoLugo. En el último mes actuó en Castelo, Ronda do carme, As Fontiñas, Sanxiao, A Piringalla y A Louzaneta, entre otras zonas. Ahora está en A Ponte, Montirón y Sanfiz y en breve comenzará en O Castiñeiro, Alberios, el Hula y As Gándaras. La labor se intensificó con más medios mecánicos y personales.