Lugo registró varias denuncias por exhibicionismo en el último año

Una joven denunció a través de las redes sociales que un hombre se masturbó a escasos metros de ella en el Paseo do Miño, cuando se encontraba tomando el sol en bikini y leyendo, concretamente en una zona próxima al centro comercial Carrefour.

Según relató la chica a través de su cuenta en Twitter, el hombre, de entre 40 y 50 años, se sentó en la hierba "relativamente cerca" de ella y empezó a masturbarse. La joven quiso hacer un llamamiento público a todas las mujeres lucense para que tuvieran "cuidado" por si el exhibicionista volvía a actuar. De hecho, hace apenas un mes, otra mujer denunció también que un hombre se había masturbado en un espacio público en el Paseo do Miño, en esa ocasión en la zona de baño de los Robles.

⚠️ Rapazas de Lugo ⚠️ Hoxe, mentres estaba no paseo do Miño lendo en bikini, un home duns 40/50 anos sentou na herba relativamente preto de min e comezou a masturbarse. Aínda que a mensaxe non debería ser esta: coidádevos moito por se chegase a repetirse próximamente!!