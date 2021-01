Un desagradable olor a multa en las calles lucenses

El escaso interés que muestran algunos dueños de perros en la recogida de los excrementos de su mascota en las calles es una de las denuncias más repetidas que se recogen en los informes mensuales de la comisión de quejas y sugerencias del, que analiza los escritos presentados por los vecinos de la ciudad sobre cuestiones relacionadas con los servicios municipales o la convivencia ciudadana.

En el último informe se indica que un vecino denunció en las dependencias de la Policía Local de Lugo las escasas "medidas disuasorias" en lo referente a la retirada de las heces caninas de la vía pública por parte de los dueños de las mascotas. En concreto, en este caso, un padre de un alumno del Ceip Casás se queja "da falta de civismo dalgúns donos de cans", ya que tuvo que limpiar, varias veces, restos de excrementos caninos de los zapatos y los pantalones de su hijo, alumno de este centro.

"Non é un caso illado", argumenta este padre, ya que "son varias as familias que sufriron este problema", matiza.

Este vecino de Lugo asume que el Concello no es responsable directo de este circunstancia, ya que es "un problema de concienciación e de educación da cidadanía", pero añade que cree que "é convinte a aplicación dalgún tipo de medida punitiva, pois tería un efecto disuasorio". El denunciante remata su exposición con un mensaje: "Parece que esta é a única linguaxe que coñece parte da poboación".

PRUEBA DE ADN. Al respecto de esta reiterada denuncia vecinal, el grupo municipal de Ciudadanos planteó hace algún tiempo al gobierno local la creación de un registro de ADN de los perros censados en el registro municipal para favorecer la identificación de los propietarios que no recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, una medida que ya se ha implantado con cierto éxito en varias ciudades españolas como Zaragoza, Valencia o Málaga.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular denunció que durante los dos últimos años que el Concello de Lugo no había tramitado ninguna denuncia por no recoger heces caninas en la calle.

La muralla, el símbolo de la ciudad de Lugo, es uno de los puntos donde más cantidad de estos desechos animales se recogen por parte de los operarios de Urbaser, que llega a superar los 3 kilogramos diarios.

Otra de las medidas propuestas por la oposición se basa en la creación de un impuesto municipal que solucione el problema de las cacas de los perros por la falta de implicación de sus propietarios.

Padrón y fianza del servicio de aguas

La comisión de reclamaciones y sugerencias del Concello de Lugo también recogió varias quejas de los vecinos de la ciudad. Las más comunes hacen referencia a la dificultad que encuentran los lucenses a la hora de realizar sus trámites administrativos en las dependencias municipales, y sobre todo por el tiempo de espera que deben sufrir por parte de los funcionarios, pues muchos de ellos ejercen su labor mediante el teletrabajo.



"No tiene explicación ni disculpa que la fecha de la cita previa que dan en el Concello se sitúe en mes y medio para darse de alta en el padrón municipal", asegura una de las denunciantes en su escrito, quien manifiesta, a su vez, porque al solicitar "el certificado de empadronamiento colectivo e histórico no se lo dan al interesado, y ponen como excusa que tiene que ser la Agencia Tributaria quien lo solicite", explica.



Recibo del aguaOtro vecino reclama que le sea devuelta "la fianza del contrato de agua de la vivienda", porque no recibe respuesta a su petición.