Vivienda, playa, A Tinería y Ronda Este, a la espera de que Xunta y Concello se entiendan

La cesión al Concello de los espacios públicos (20.300 metros) de la tercera fase del polígono de As Gándaras, donde están vendidas o reservadas el 65% de las parcelas, fue el único punto de acuerdo este martes entre la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Ambas repasaron asuntos pendientes en Lugo desde hace años, en los que participan las dos administraciones, y el resultado no pudo ser más desalentador, con un notorio enrrocamiento y falta de disposición al consenso que se necesita para sacarlos adelante.

Vivienda pública: a la espera de parcela, aunque hay otras

La Xunta lleva 15 años sin construir vivienda pública en la ciudad, afeó la regidora a la conselleira, cuando es la segunda urbe gallega con más lista de espera, como reconoció Vázquez. Su departamento licitó la semana los proyectos de dos bloques de 70 y de 74 viviendas en Garabolos y sigue esperando que el Concello le dé una parcela para permutarla por la de O Castiñeiro, donde la Xunta paralizó el proyecto para hacer 54 pisos por el rechazo vecinal y de la corporación municipal.

La alcaldesa explicó que está a la espera de que Abanca elija alguna de las parcelas que le ofreció el Concello para cambiar por el antiguo colegio del Sagrado Corazón, para que este sea cedido después a la Xunta para el nuevo centro de salud del barrio. Una vez Abanca elija, el IGVS podrá hacer otro tanto con alguna de las que quede disponibles. La Xunta pretende contruir viviendas con fondos europeos y tiene de plazo hasta 2027. "Agardamos non ter que dar a mala nova de que por on ser áxiles se perderon 54 viviendas en Lugo", advirtió la conselleira. La Xunta tiene otras parcelas en la ciudad, en A Tinería, al lado del nuevo auditorio y en Garabolos, estas últimas, a la venta.

Traslado de mejillones para obras y piscinas: unos sí y otros no

Vázquez aseguró que su consellería siempre emite los informes en plazo y que "axilizará e dará prioridade" a la solicitud de la Hidrográfica para trasladar mejillones en el río y poder arreglar el caneiro de Acea en verano. "Entendo que se vai poder levar a cabo", afirmó. La alcaldesa mostró su satisfacción por ello, pero calificó de "incongruente" que no se permita un traslado similar para que el Concello pueda instalar piscinas flotantes en el río. La conselleira señaló que son "proxectos totalmente diferentes", que "os técnicos falaron clarisimamente" y que el movimiento de especies protegidas debe hacerse "cando hai un número pequeno", por eso insta al Concello a buscar otro lugar. "Xamais poñerei en dúbida os informes técnicos. Non sei se por parte do Concello hai esa capacidade".

Para instalar las piscinas se necesitaría traslocar entre 10.000 y 27.000 ejemplares de bivalvos y para reparar el caneiro, entre 7.500 y 15.600, según la estimación de la Confederación Hidrográfica en base a las prospecciones realizadas. Los biólogos de la Xunta basan su negativa al traslado de moluscos para las piscinas flotantes en que este no es un proyecto tan imprescindible como el de reparar una infraestructura ya existente, que afecta a la calidad del río y a la actividad en él, y a que no se ha demostrado que no exista una ubicación alternativa para la zona de baño, en un lugar con menos mejillones.

La alcaldesa asegura que seguirá trabajando en su proyecto para montar unas piscinas en el río, en el que lleva invertidos unos 400.000 euros, recordó. Parte de este dinero fue destinado a la compra del material, que está almacenado. Lo adquirió tras obtener permiso de la Confederación Hidrográfica por 25 años, en base a lo que considera un informe favorable de la Xunta. Aunque en realidad este era condicionado a la comprobación y conservación de especies protegidas.

La negativa ahora de la Xunta a autorizar el traslado de mejillones genera al Concello una situación de indefensión, asegura la alcaldesa, que baraja llevar a la Xunta al juzgado. No aclaró si, mientras tanto, buscará otra zona de río para intentar habilitar la zona de baño.

Dona Urraca y casa torre, solo entre dos es posible

Vázquez explicó que la Xunta espera por la licencia municipal para recontruir la casa torre (al lado de Porta Miñá) para oficina de turismo y de hostelería. La alcaldesa respondió que la Xunta entregó las últimas correcciones hace un mes. Para actuar en el pazo de Dona Urraca y su entorno, donde se rehabilitarán viviendas y se abrirá una plaza, la conselleira dijo que sigue los pasos que marca el Concello. Méndez explicó que la Xunta debe presentar la nueva ordenación de esa unidad de actuación para modificar el Pepri.

Ronda Este: Vázquez elude confirmar si el informe ambiental favorable sigue vigente tras 18 años

La consellería de Medio Ambiente tiene pendiente la emisión de informes sobre el nuevo trazado de la Ronda Este —modificado por la Consellería de Infraestruturas para reducir su impacto sobre el territorio— y su titular no quiso pronunciarse sobre si ese cambio exige someter el proyecto a una nueva declaración de impacto ambiental, que fue favorable en 2005.

"En función da lei, ao final decídese se esa declaración de impacto ambiental está vixente ou non, en función de se hai unha modificación substancial do proxecto ou non. Se fose substancial non estaría vixente", explicó Vázquez, que no quiso ir más allá a la espera del pronunciamento de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sustentabilidade e Cambio Climático. Esos informes se están "ultimando", ya que la consellería tiene tres meses de plazo para emitirlos una vez recibe la documentación y esta está correcta.

A principios de año, la Axencia Galega de Infraestruturas expuso el nuevo trazado y abrió un plazo de alegaciones, pero un error del Concello obligó a prolongar el periodo un mes, ya que no había publicado el documento en su tablón de anuncios.

En el periodo inicial se recibieron en torno a cien alegaciones y en el mes a mayores, una. Están siendo analizadas y, en función del resultado, la consellería "adoptará as medidas oportunas". Hace unos días, solicitó un trazado alternativo al Concello, puesto que este rechaza el que se propone, pero la alcaldesa recalcó que ese es un trabajo que compete a la Xunta.