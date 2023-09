Derribado O Garañón, ¿ahora qué?

El derribo de las últimas plantas en altura de O Garañón ha supuesto un acontecimiento en la ciudad tras casi veinte años en el centro del debate público. Pero aunque las torres ya no se ven, la polémica y fallida urbanización seguirá estando presente durante tiempo, no se sabe cuánto, porque falta aún mucha tela que cortar para que los lucenses puedan pisar esta futura zona verde. Hay decisiones por tomar en el gobierno de Lara Méndez e incertezas sobre otras que no están en su mano. La situación es la siguiente:

El Santander recurre a Pérez- Llorca para seguir pleiteando

El juzgado —en primera instancia y también en el TSXG— desestimó una tras otras las solicitudes que formuló el Banco Santander para que se parara la demolición de las torres y de la urbanización. Pero eran, en realidad, peticiones de medidas cautelares y cuatelarísimas mientras el juzago no resuelve las demandas que tiene presentadas contra la orden de derribo aprobada en su momento por el Concello para dar cumplimiento a la sentencia del TSXG que le obligaba a reponer la parcela a su estado original.

La entidad fue quien en su día concedió la hipoteca para construir O Garañón y es el principal acreedor del concurso al que dio lugar la quiebra de la firma ourensana. Las torres ya no están, pero su objetivo es seguir intentando recuperar el dinero que pueda. Tiene tres demandas presentandas en los juzgados lucenses (contra las órdenes de derribo de las torres y de la urbanización y contra la adjudicación del trabajo a la empresa Xestión Ambiental de Contratas) y el Concello ya ha contestado a las mismas, aunque todavía no hay fechas señaladas para los juicios.

Arroquia Abogados era quien defendía la causa del Santander, pero el banco ya ha cambiado de letrados y ha recurrido nada más y nada menos que al despacho Pérez-Llorca, en manos de descendientes de uno de los llamados padres de la Constitución.

La petición al Concello de 15,5 millones, pendiente del recurso del promotor al TSXG

El promotor de O Garañón también llegó a recurrir las órdenes de derribo de la edificación, que afronta el Concello de forma subsidiaria al no ser acatada por el constructor, pero acabó desistiendo. No así, sin embargo, de la reclamación patrimonial al Concello, de 15,5 millones de euros, que siempre amagó con elevar. En primera instancia, el juzgado no le dio la razón, pero recurrió al TSXG, pese a que en un principio dudó por la solidez de la fundamentación. El fallo del alto tribunal gallego podría producirse antes de un año.

El Concello argumenta que solicitó el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio cuando se le ordenó y que, una vez este fue desfavorable, el promotor no hizo ningún intento de presentar un proyecto alternativo. Además, asegura que lo edificado excede a lo otorgado en la licencia municipal.

La propuesta de modificación del PXOM, en estudio

El Concello no solo tiene que restaurar la parcela a su estado original sino que tiene que modificar el plan general de urbanismo en esa zona. Este fue anulado por el TSXG a raíz del recurso que presentó contra todo el plan —desestimado en lo demás— por la Asociación en Defensa do Parque Rosalía de Castro, que también fue quien logró que se declaran ilegales las licencias de edificación y de urbanización de O Garañón. Méndez decidió aprovechar esa circunstancia para cambiar el plan para esta icónica zona de la ciudad y convertirla en espacio verde, como una prolongación de las cuestas del Parque.

La propuesta para modificar el PXOM está siendo analizada por los técnicos del Concello y podría ser sometida a aprobación del pleno este otoño.

El Concello tiene que hacerse con la propiedad de la finca

La parcela de O Garañón sigue siendo privada. Está en manos del administrador concursal de Promociones Ribe, la firma que promovía la urbanización. En los últimos años hubo algunos contactos entre las partes, aunque no consta que haya ninguna propuesta en concreto sobre la mesa. En los últimos años se llegó a celebrar una puja notarial de la finca, sin éxito, ya que no hubo ninguna oferta, y el año pasado se convocó otra, pero fue anulada a los pocos días de la fecha de celebración a petición de la parte ejecutante, el Banco Santander.

En buena lógica no parece probable que alguien más que el Concello tenga interés en hacerse con este terreno, puesto que perderá la edificabilidad que tiene en este momento, que le fue otorgada en el PGOU de 1991 y se rebajó en 2005 en el convenio que el Concello firmó con el promotor.

Una de las vías por las que el Concello podría optar para hacerse con la propiedad del terreno sería la expropiación, una vez el suelo tenga ya calificación de zona verde. Hay quien considera que, al haber pasado los plazos que fija la normativa para el desarrollo del suelo, no habría que compensar económicamente al dueño por la edificabilidad perdida.

Una parcela que de momento estará cerrada

El Concello estudia una petición de la empresa que derriba O Garañón y restaura la parcela para que se le dé mes y medio más de plazo. Este era de cuatro meses y comenzó a correr en abril, pero la demolición propiamente dicha no comenzó hasta junio. Sufrió pequeñas dilaciones por problemas de maquinaria y por los recursos presentados por el Banco Santander.



El proyecto no incluye el cierre de la parcela, que ahora es un vallado de obra y que será necesario porque hasta que el Concello sea dueño del terreno no se podrá abrir al público. La finca tiene algún manantial y una gran pendiente y de momento quedará con césped con riego. En un futuro podría ser acondicionada de otra forma.