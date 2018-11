Un matrimonio de Conturiz denuncia una agresión de una pareja de estafadores

Un matrimonio de octogenarios de Conturiz se llevó el viernes el susto de su vida cuando una pareja llamó a la puerta de su casa para ofrecerles un descuento en la factura de la luz y la oferta acabó con amenazas y golpes. "Déronme un golpe moi forte no peito e obrigaron ao meu marido a firmar varios papeles. Non paraban de berrarnos e insultarnos", explicó la mujer.

El suceso se produjo sobre las cuatro de la tarde, cuando el matrimonio estaba en el interior de su domicilio y una pareja llamó al timbre. Los octogenarios abrieron la puerta y dos personas -un hombre y una mujer- se identificaron como trabajadores de una compañía eléctrica y les dijeron que podían ahorrar mucho dinero en su factura de la luz. "O principio falaban ben. Pedíronlle ó meu marido o seu carné de identidade e un recibo la luz. Pero pronto empezaron a berrar e a dicirlle que tiña que firmar varios papeles e que os tiña que firmar xa. Decían que apuráramos, que nós xa comeramos e eles aínda estaba sen comer", dijo.

Según explica la víctima, la pareja le pidió a ella que encendiera todas las luces de la casa, porque tenían que comprobar si funcionaba bien la instalación. "Eu non lles fixen caso, pero repetírono varias veces e déronme un forte golpe no peito para que obedecera. Se chego a caer ao chan non sei o que sería de min". lamenta.

"O meu fillo estaba pelando unha remolacha e foi ata a porta co coitelo na man. O velo marcharon. Eu pasei moito medo", dijo la mujer

Por suerte, el hijo del matrimonio estaba en ese momento en la parte trasera de la vivienda y la mujer fue a avisarlo de lo que estaba pasando. "O meu fillo estaba detrás picando unhas remolachas e díxenlle: Vai á entrada, que lle van a facer algo a teu pai. El foi correndo ata a porta sen soltar o coitelo que tiña na man e a parella marchou correndo. Eu pasei moitísimo medo", reconoce.

Los afectados pudieron ver como la pareja se metía en un coche "familiar" -en el que les esperaban otras tres personas, una mujer y dos hombres- y se daban a la fugan. Tal y como explicaron, se marcharon tan rápido que no les dio tiempo a apuntar la matrícula del coche. "Arrancaron voando e non puidemos ver nada máis", señaló la mujer.

El matrimonio y su hijo denunciaron los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, que abrió una investigación para localizar a estas personas. Según los octogenarios, la pareja que llamó a su puerta era de mediana edad y tenía acento español. "Non levaban carnés nin roupa co nome de ningunha empresa eléctrica. Él vestía unha funda gris e ela roupa normal: un pantalón negro, unha camiseta roxa e unha chaqueta branca", comentaron.

El matrimonio explicó que, tras presentar la denuncia, bloqueó sus cuentas por temor a lo que pudieran hacer los delincuentes, ya que fotografiaron el carné de su marido y los datos que venían en la factura de la luz. "O meu marido non sabe o que eran os papeles que lle mandaron firmar. Que a xente teña coidado", advierte.